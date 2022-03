V úvodu setkání děti ze všech čtyř oddělení mateřské školy zazpívaly písničku Skřítkové tesaři z filmu Ať žijí duchové, potom pronesl úvodní slovo starosta Fulneku Petr Ertelt. „Vzhledem k tomu, jak tady ve městě probíhaly diskuze kolem mateřské školy, to, že tady můžeme dnes stát, považuji za menší zázrak,“ uvedl Petr Ertelt a dodal, že o nové mateřské škole se začalo hovořit před zhruba patnácti lety.

„Jednou se mluvilo o nové školce, potom o rekonstrukci staré školy, pak zase o nové školce atakdále. Nebylo to jednoduché,“ poznamenal Petr Ertelt a vyzdvihl snahu bývalé starostky města Jany Mocové, která alespoň zadala asi před devíti lety architektonickou soutěž na novou mateřskou školu.

„Nové vedení, které potom přišlo, chtělo jít, bohužel, cestou rekonstrukce. To, že to považuji za malý zázrak je dáno skutečností, že zadání projektové dokumentace se uskutečnilo v roce 2020 a za rok a půl jsme měli ukončené stavební řízení, včetně stavebního povolení,“ pokračoval Petr Ertelt, jenž poděkoval všem, kteří se zasloužili o to, že se školka brzy začne stavět. Poděkování přidala také místostarostka Lucie Činčalová.

Ředitelka školky Edita Štecová připomněla, že 28. březen je dnem narození Jana Amose Komenského, od nějž uplynulo již 430 let. „Myslím si, že odkaz Jana Amose Komenského byl už tenkrát nadčasový a my podle něj jedeme stále, a to nejen v českých zemích, ale i ve světě. Takové učení názorně, aby se děti učily v přírodě, a mnoho dalšího, je stále aktuální,“ řekla Edita Štecová a podotkla, že ji napadlo, jestli se Jan Amos Komenský, který ve Fulneku působil tři roky, třeba někdy neprocházel v místě, kde stojí školní zahrada.

Michaela Víchová, bývala vedoucí učitelka mateřské školy přiblížila, jak společně s učitelkami mateřské školy strávily hodiny nad vymýšlením interiéru nové školky. „Přeji si, aby školka byla postavena co nejdříve, aby všichni byli spokojeni, děti rodiče i paní učitelky, a aby to prostředí fungovalo. Protože prostředí je sedmdesát procent úspěchu,“ sdělila Michaela Víchová.

Po krátké řeči výkonného ředitele realizační firmy Morys Jiřího Šmidáka se zástupci města, školky a dodavatelů chopili malých kladívek zapůjčených ze školky a poklepali základní kámen.

Školka, která má mít kapacitu 120 dětí, má stát 98 milionů korun bez DPH. Její stavba by měla být dokončená v prosinci 2023. Starou budovu školky ze 70. let minulého století pak čeká demolice.