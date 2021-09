Zahrada má posloužit dětem a mladým lidem v praxi pochopit zákonitostí přírody, koloběhu, ekosystému. Dospělí se mohou zapojit do výměny pěstitelských zkušeností, předávání rad a tipů o zpracování plodů, bylin, ovoce, zavařování, výrobě tinktur, olejů, mastí a dalších výrobků.

„Je to hlavně o dobrovolnictví a je škoda, že zatím máme málo dobrovolníků. Ještě větším problémem je nedostatek orné půdy, která v zahradě není. Vyzýváme proto, případné dárce, jestli mohou, aby nám nějakou ornici darovali. Několik dárců už se našlo, ale potřebujeme mnohem více dobré půdy,“ poznamenala Eva Loskotová.

Již nyní je možné v Zahradě hojnosti vidět zasazené některé byliny a květiny. Na sobotu 25. září má Nadační fond naplánované vysazování moruší. To by podle Evy Loskotové měla být poslední letošní akce venku.

„Nějaké představy už ale máme. Příští rok by tam už měla stát jurta, školy si zanášejí do svých plánů, že výuka bude částečně probíhat v Zahradě hojnosti. Budou se tam konat workshopy na téma malování, focení, vědomé cvičení a další témata,“ nastínila Eva Loskotová.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.