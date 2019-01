Novojičínsko - Jedenáct vesnic zNovojičínska vsoučasnosti figuruje vseznamu členů nově založeného Sdružení místních samospráv (SMS). Jedná se oBílov, Hostašovice, Jistebník, Lichnov, Mořkov, Rybí, Sedlnice, Skotnice, Velké Albrechtice, Závišice a Ženklavu.

Webové stránky Sdružení místních samospráv. | Foto: Foto/repro

SMS vystupuje především na obranu menších měst a obcí. Zastupuje názor, že Svaz měst a obcí jejich zájmy nehájí. A právě proto SMS vzniklo. První setkání obcí kvůli tomuto sdružení na území Moravskoslezského kraje se uskutečnilo v říjnu loňského roku ve Velkých Albrechticích. Na něm se starostové obcí s nově vznikající organizací seznamovali. Již tehdy byli pro vstup například starostové Jistebníku a Velkých Albrechtic. A připojovali se k nim další. „Ty důvody, proč jsme do toho šli, jsou všeobecně známé. Je to především liknavost státní správy a Svazu měst a obcí k malým organizacím,“ naznačil starosta Sedlnic, František Jordánek. Zatím ještě neví, co si od sdružení mohou slibovat. „Těžko hodnotit. Věříme tomu, že pokud se spojíme, budeme mít větší šanci,“ podotkl. Některé z obcí, které ve sdružení ještě nejsou, vstup zvažují. „Byli jsme osloveni a uvažujeme o tom, že do sdružení vstoupíme,“ poukázal starosta Starého Jičína Svatoslav Váhalík.

SMS funguje od konce letošního ledna a vstup do něj odsouhlasilo již kolem 1100 obcí a měst z celé České republiky. První výzvu namířili proti korupci. „Chceme vydefinovat dotace, které by měly jít přímou cestou ze státní pokladny do pokladny obecní, což znamená dosáhnout toho, aby tam prostě nebyly další ruce. Jen tak se může snížit korupční prostředí a některým konečně vyschnou prameny. Koneckonců zakládajícím členem sdružení je občanské sdružení Růžový Panter, které se zabývá protikorupční tematikou,“ uvedl předseda sdružení Jan Pijáček s tím, že se jedná o investiční dotace na různé rekonstrukce a výstavby celé řady objektů. „Tam je ten prostor, kde by se tyto peníze neměly potkat s dalšíma rukama,“ doplnil Pijáček.