Babyboom na Novojičínsku? Prim drží ve Skotnici

Šestá v Moravskoslezském kraji a první v Novojičínském okrese je obec Skotnice, pokud jde množství dětí do 14 let na obyvatele v obci. Podíl činí 21,3 procenta, což znamená, že z 826 obyvatel, které Skotnice měla v době nedávného sčítání lidu, je minimálně každý pátý dítě. Ve věku do 4 let žije ve Skotnici 52 dětí, pět až devět roků tam má 63 dětí a ve stáří od 10 do 14 let je 61 dětí.

Centrum obce Skotnice na Novojičínsku. | Foto: Deník/Ivan Pavelek