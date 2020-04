Starosta Slatiny Luděk Míček pro Novojičínský deník uvedl, že opravovaný úsek býval účelovou komunikací, která spojovala Slatinu a Ohradu. „Kdysi se tam dalo krásně projet, ale časem to zarostlo, tak jsme se rozhodli, že to obnovíme,“ řekl Luděk Míček a dodal, že postupují v souladu se zpracovanou studií obnovy komunikací a spojnic mezi obcemi Bílovecka.

„My tam máme obecní rybník, takže ta spojnice bude sloužit k vycházkám a dalším účelům,“ poznamenal slatinský starosta. Cesta dlouhá necelých 600 metrů povede po trase původní komunikace a bude široká 2,2 metru, povrch bude ze štěrkodrtě. Vede okolo kapličky Cyrila a Metoděje, kterou loni obec restaurovala. Stavba spojnice by měla stát 980 tisíc korun a podle smlouvy by měla být hotová do konce června. V případě dobrého počasí ale může být ukončena už možná v polovině května.

Luděk Míček připomněl, že podobnou akci dělali již v loňském roce. „Bylo to za obcí směrem do lesa, jednalo se asi o necelý kilometr. Tam jsme tu cestu zpevnili a letos jsme tam vysadili asi šestapadesát různých stromků,“ sdělil starosta Slatiny a dodal, že původně chtěli dodat pouze sazenice a každý zájemce z řad obyvatel si mohl vybrat a zasadit svůj stromek, o který by potom pečoval.

„Bohužel, vzhledem k současné situaci jsme stromky vysadili sami, ale občané, kteří mají zájem, mohou stromek adoptovat a budou se o něj starat,“ poznamenal Luděk Míček a upozornil, že obec již letos vysadila asi 110 různých stromků od švestek přes třešně, buky či jeřabiny a hodlá ve výsadbách pokračovat.

„Chceme také obnovit spojnici mezi Slatinou a Tískem a udělat tam i nějakou odbočku směrem k rozhledně, kam také chodí hodně lidí,“ uzavřel starosta Slatiny.