Karel Krečmer do třetice odlepuje krycí papír z pásky a přelepuje jí dveře. Poslední podpis, ještě zbývá zamknou dveře ze schodiště a hlavní vchod a může se domů. První den voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu české republiky má volební komise ve Spálově za sebou. Jaká účast bude v sobotu?

Dvaadvacátá hodina je tady, Karel Krečmer přelepuje otvor uzamčené volební urny, on a jedna členka komise pásku podepisují. Mezitím zbývající členky komise uklízejí ze stolu jmenné seznamy a další tiskopisy a vše vkládají do krabice. Na ni přijde další lepící páska a podpis, a pak už všichni opouštějí volební místnost.

„Tak vysokou účast jsme tady snad ještě neměli. Něco mezi dvaačtyřiceti až třiačtyřiceti procenty,“ říká Karel Krečmer a dodává, že jsou to jeho už asi desáté volby, při nichž pracuje ve volební komisi.

V prvním dnu voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky zaznamenali ve Spálově nečekanou volební účast. | Foto: Deník/Ivan Pavelek

Je pět minut před dvaadvacátou hodinou a členové volební komise ve Spálově čekají, jestli ještě někdo na poslední chvíli přece jen nepřijde volit. Nebylo by divu. Podle předsedy komise Karla Krečmera byla v prvním dnu nečekaně velká volební účast.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.