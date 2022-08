Ladislav Hykel, vedoucí oddílu metané, který je součástí Sokola Štramberk, pro Deník uvádí, že metanou hrají ve Štramberku deset let. „Sdružujeme se pod hlavičkou Českého svazu metané – na Moravě jsme my, Přerov, více týmů je v jižních Čechách, oni jsou blíže Bavorska, Švýcarska, Rakouska, takže je to tam více rozšířené,“ sděluje Ladislav Hykel a dodává, že metaná je starší než osm set let. „Kdysi se hrávala především na ledě, v Rakousku, ve Švýcarsku, v alpských zemích. Později se to modifikovalo, aby se mohlo hrát i v létě, tak se hraje na asfaltu, na zámkové dlažbě. Hraje se i na ledě, ale musí se vyměnit kluzné podložky,“ podotýká Ladislav Hykel.

V sobotním turnaji se utkaly A a B tým Štramberka, Tým Strojařů Přerov, tři týmy z Rakouska, jeden z Německa a Mix. „My ty německé a rakouské týmy navštěvujeme, oni zase jezdí k nám.

Navzájem se známe a oni si to tady spojují s výlety. Třeba, přijede tým z rakouského Mistelbachu, a stačili by jim čtyři hráči. Jich ale přijede osm na dva dny a udělají si k hraní metané ještě turistický výlet. Návštěvníci, kteří tady přijedou, mají radost, že se s námi pobaví, zasportují si a ještě poznají kus kraje, který by normálně nepoznali. Město nám dává prospekty, které jim dáváme, takže zároveň město prezentujeme. Spolupracujeme také s Moravskoslezským krajem,“ dodává Ladislav Hykel.

Pravidla metané nejsou podle Ladislav Hykla nijak složitá. „Kužel se musí dostat co nejblíže ke středu hrací plochy, kde je pohyblivý puk. Kdo je blíže pohyblivého puku, vyhrává. Když puk opustí hrací plochu, musí se přemístit zpátky na kříž a je nutné znovu rozehrát. Je to jednoduchá hra, ale velmi zábavná a přitahuje lidi od desíti do sta let,“ říká Ladislav Hykel.

Hráči tak metají kužel, kterým se snaží dostat kužel nejen co nejblíže ke zmíněnému puku, ale také kupříkladu chtějí vytlačit kužel soupeře. Při přecházení ze strany na stranu proto s sebou táhnou košíky plné kluzných podložek. „Kluzné podložky se na kuželi mění podle situace, jestli chce hráč házet rychleji a chce vyrážet nebo chce házet na přesnost a podobně,“ vysvětluje Ladislav Hykel. V sobotu na turnaji lehce zapršelo, ale kdo by si myslel, že déšť hře pomáhá, mýlil by se. „Ideální je suchý terén, jinak to bere s sebou vodu a brzdí to,“ upozorňuje Ladislav Hykel, vedoucí oddílu, který zanedlouho bude bojovat na mistrovství České republiky ve Včelné.

Na dotaz, co že to je za tým s označením Mix, Ladislav Hykel uvádí, že jeden tým z Přerova z objektivních důvodů nemohl přijet, tak sestavili Mix mužstvo složené z Němců, Rakušanů a Čechů. „Nám jde o to zahrát si a pobavit se. A i kdyby to měl ten Mix tým vyhrát, nebude to nikomu vadit,“ uzavírá Ladislav Hykel.