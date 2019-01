Původní návrhy byly dva. Posílit Městskou policii ve Štramberku tak, aby počet strážníků stoupl ze dvou na čtyři, nebo navázat spolupráci s vedlejší Kopřivnicí.

Nakonec zastupitelé upřednostnili druhou variantu, která se zdá být pro město výhodnější.

Záležitosti o zefektivnění městské policie se zastupitelé Štramberku věnovali téměř rok a ani poslední letošní zasedání, které se uskutečnilo v pondělí 21. prosince a kde padlo konečné zásadní rozhodnutí, nebylo výjimkou. Ačkoli kopřivničtí radní nejprve spolupráci nepodpořili, po jednáních se nakonec našla alternativní možnost případného partnerství.

Navržena byla přímá spolupráce obou měst. Ta ale vyžaduje celkové změny v působnosti městské policie, což potvrdil také starosta Štramberku David Plandor. „Pokud bychom přistoupili k veřejnoprávní smlouvě s Kopřivnicí, musíme podle zákona zrušit naši městskou policii," řekl a následně dodal, že v případě podepsání této smlouvy by Kopřivnice dané služby mohla poskytovat už od 1. dubna příštího roku.

Na několika setkáních zástupci obou měst sjednávali základní požadavky a představy budoucí spolupráce, která má přinést nepřetržitý dispečink a zkvalitnění služeb pro obyvatele Štramberku. To v počtu dvou městských policistů nebylo možné zajistit.

Služba bude operativnější

„Jednalo by se o dvoučlennou hlídku, která by byla lidem k dispozici celkově osm hodin denně. Šest hodin by se strážníci věnovali prevenci ve městě a zbývající dvě hodiny se vymezí na zásahy a jiné výjezdy. Tyto služby budou poskytovány každý den, tedy sedm dní v týdnu," upřesnil David Plandor.

Obyvatelé Štramberku budou navíc moci volat na linku 156 po dobu čtyřiadvaceti hodin denně. Více kopřivnických strážníků by pak městu bylo k dispozici během větších plánovaných akcí, jako je například tradiční štramberská pouť.

Město to bude stát přibližně 1,9 milionu korun ročně. „V ceně by byl, mimo jiné, také odchyt psů, protože Kopřivnice se podílí na provozu psího útulku nebo měření rychlostí v problémových místech," vypočetl některé výhody spolupráce David Plandor.

Dvě možnosti

Požadavkem Kopřivnice je navíc podílení se na technickém zajištění, což znamená financovat služební automobil v částce 360 tisíc korun. Ten připadne Kopřivnici po třech letech společného partnerství. Pokud ale bude spolupráce ukončena dříve, stane se vlastníkem vozu město Štramberk, a to po úhradě dosud nesplacené části, tedy po roce 240 tisíc nebo po dvou letech 120 tisíc korun.

„Byly tady dvě možnosti. V původním návrhu na rozpočet pro příští rok bylo navýšení počtu strážníků na čtyři, ale ani tímto krokem bychom nezabezpečili čtyřiadvacetihodinovou službu a centrální ochranu objektů," vysvětlil místostarosta Štramberku Oldřich Škrabal a upřesnil, že takové opatření by město stálo i s pořízením nového automobilu asi 2,7 milionu korun.

„Podobné finanční náklady si žádá spolupráce s Kopřivnicí, ale v takovém případě bude možné zabezpečit nepřetržitou dostupnost strážníků," doplnil místostarosta Štramberku.

Zrušeno

Pro návrh zrušení městské police hlasovalo 16 přítomných zastupitelů, proti byli pouze tři. Se současnými dvěma strážníky tedy město ukončí pracovní poměr a městská policie ve Štramberku zanikne k 31. březnu roku 2016. Poté budou na pořádek ve městě dohlížet hlídky kopřivnických městských policistů.

„Veřejnoprávní smlouva ještě nebyla uzavřena, její detaily se budou teprve řešit na počátku příštího roku," dodal na závěr David Plandor.

