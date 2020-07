Výstavbu nové sportovní haly mají v plánu zahájit ve Studénce v roce 2021. Využívat ji budou hlavně sportovci z místních klubů a oddílů. Město by rádo prostory poskytlo i základním školám k výuce tělocviku a veřejnosti.

Vizualizace představuje jak by měla vypadat nová sportovní hala ve Studénce. Foto: www.studenka.cz | Foto: Deník / Ivan Pavelek

Sportovní hala by měla stát mezi zimním stadionem a Základní školou Sjednocení. Základní škola sice přijde o část své zahrady, město má ale v plánu jí poskytnout část pozemku před budovou školy. Výstavba haly by neměla nijak omezit fungování školy a výuku žáků. Vstupovat do budovy se bude i přes zimní stadion.