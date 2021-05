Workoutové a herní prvky pro děti budou instalovány v zahradě komunitního centra Vlčovjan. To v roce 2020 získalo od města do výpůjčky prázdný objekt, který upravilo pro své potřeby. Součástí objektu je i zmiňovaná zahrada, nabízející možnosti pro venkovní aktivity.

Projekt „Komunitní centrum Vlčovjan – zahrada pro všechny“ vychází z požadavků obyvatel této místní části a vloni se ucházel o finance z participativního rozpočtu - v hlasování veřejnosti skončil na druhém místě za již realizovanou obnovou kopřivnického skatepaktu. Společnost RWE Gas Storage CZ se jej na základě kopřivnické žádosti rozhodla podpořit částkou 100 tisíc korun. „V tuto chvíli jednáme se zástupci spolku Vlčovjan o výběru konkrétních prvků. Realizace by mohla proběhnout v první polovině prázdnin,“ upřesnila Daniela Koričanská z odboru majetku města.

Zkrátka ale nepřijdou ani ostatní místní části. Kromě přijetí dotace na hřiště ve Vlčovicích projednávali radní na své schůzi také dva připravované projekty v Lubině a Mniší. Jednak navýšili částku na vybudování multifunkčního hřiště v Lubině, která dle projektu činí zhruba 4 miliony korun.

Hřiště s odpruženým tartanovým povrchem o rozměrech 36 x 18 metrů vznikne v areálu stávajícího fotbalového hřiště a bude na něm možné hrát malou kopanou, tenis, volejbal, nohejbal, badminton, házenou, streetball i florbal „V současné době jsme ve fázi projektových příprav. Předpokládáme, že již v červnu začneme hledat dodavatele stavby a zřejmě v červenci by mohla být zahájena realizace,“ uvedla Klára Blažková z odboru rozvoje města.

Dále radní schválili vyčlenění financí na projektovou přípravu rekonstrukce hasičské dráhy v poslední z místních částí, tedy v Mniší. Projekt bude zahrnovat výměnu antukového povrchu za tartanový, odvodnění a související úpravy. Tím by se rozšířily možnosti využití a dráhu by mohla užívat například i tamní mateřská škola. Prostředky na realizaci by mohly být zařazeny do rozpočtu města na příští rok.

Navíc také v této místní části budou instalovány herní prvky pro děti: „Herní prvky budou instalovány nedaleko hřiště s umělým povrchem a vzhledem k prostorovým možnostem půjde asi o čtyři kusy. V návrzích jsou věžička, houpadlo na pružině, šplhací oblouk a kolébačka. Nyní čekáme, kterou variantu Výbor pro místní část Mniší vybere. K realizaci dojde pravděpodobně na přelomu léta a podzimu,“ doplnil Milan Gilar ze Správy sportovišť města Kopřivnice.