KOPŘIVNICE - Vysoké teploty činí potíže i úředníkům. Budova kopřivnické radnice je jednou z nejvyšších nejen v Kopřivnici, ale i na Novojičínsku.

Kopřivnická radnice je doslova velkým skleníkem. | Foto: DENÍK/Pavel Karban

Denně v prosklenné budově kopřivnické radnice pracují stovky lidí. „No, není to moc příjemné,“ přiznala jedna ze zaměstnankyň kopřivnického úřadu. „Snažíme se zajistit aspoň pitný režim. Zaměstnanci dostali nápoje,“ vysvětlil tajemník městského úřadu Josef Jiřík. „Nejkritičtější den je asi dnes, protože byla i teplá noc,“ dodal.

Problém by vyřešila klimatizace, která je v současné době v budově spíše výjimkou. „Na klimatizaci nebyly peníze, takže je jen v některých místnostech,“ nastínil Jiřík s tím, že tento problém ještě musejí vyřešit. V budoucnu by podle něj mělo dojít k zateplení pláště a rekonstrukci střechy. „Všechno je však otázka peněz,“ doplnil Jiřík. Podle něj ale není současná situace na hony vzdálená těm rokům, kdy úředníci pobývali ve staré radnici na Záhumenní ulici. „Bylo to naprosto stejné, možná proto, že obě budovy stavěli před lety Jugoslávci.“