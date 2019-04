Akce začínala od půl deváté a končila okolo jedné hodiny odpoledne. Organizátor akce, Muzeum Novojičínska, při této příležitosti otevřelo brány zámku a vstup do stálých expozicí byl volný.

Jedné z návštěvnic, Markétě Žižkové, se velmi líbily ovečky, které byly v ohradě při vstupu z ulice 28. října. „Kvůli počasí jsem tady sama, manžel s dětmi zůstali doma. Až na to počasí je to super,“ komentovala akci Markéta Žižková. Obě nádvoří byly plné stánků. V nich byly k mání například sýry, koláče, koření a také rukodělné výrobky - keramika, dřevěné hračky, šperky a dekorace či tradiční velikonoční tatary a kraslice.

Celým zámkem se střídavě rozléhaly tóny dvou kapel. Kapela Klapeto Morava se starala o hudební zážitky na prvním nádvoří a cimbálová muzika Bača z Valašského Meziříčí na nádvoří druhém. Mezi návštěvníky jarmarku procházeli také klapotáři z Lukavce a flašinetář Honza z Ostroha.

Uvnitř zámku v rytířském sále se zabavily především děti. Paní Hana Mladá je učila plést náramky ze stužek. Stužkám, prací s kůží a dalším ručním pracím se věnuje už přes deset let. „Učila jsem se ty základy a potom už si vše vymýšlím a dělám sama. Kdybych tu výrobu měla počítat na hodiny, tak bych nikam nedošla. Mám to pro radost,“ řekla s úsměvem Hana Mladá. Práce na jedné koženkové kapsičce jí zabere půl dne, dekorace z navlékaných korálků několik hodin.

Ve stáncích můžou lidé zahlédnout stejné tváře rok co rok. Někteří, jako Adriana Petřeková, jsou z okolí. „My to tady bereme jako kolorit, bydlíme kousek, je to takové zpestření,“ uvedla Adriana Petřeková, prodejkyně z venkovního stánku.

Podle Aleny Vítkové, která měla na starosti vstupenky do areálu zámku, byla účast oproti loňskému roku nižší. „Lidí dnes chodí málo. Je zima, přišlo pár rodičů s dětmi. Loni bylo krásné počasí, takže přišlo hodně lidí, byly to davy,“ vysvětlila Alena Vítková. Počasí tak jistě odradilo mnoho lidí, ale ten, kdo přišel, neprohloupil a odcházel spokojený.

Hana Vítková