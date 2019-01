Nový Jičín – V únoru vleze do ledové vody v přehradě jen otužilec, sebevrah nebo blázen. Jiří Klein není ani jedno. Je ředitelem Městské policie Nový Jičín, který splnil svůj slib.

V případě Jiřího Kleina nejde o „machrovinu" ani exhibicionismus, jak by to třeba někdo mohl chápat. Na počátku všeho byla bolest lidí, kteří přišli o toho nejdražšího.

Strážník novojičínské městské policie Martin David o manželku, jeho čtyřletý syn a dvanáctiletá dcera ztratili maminku. Po loňských Vánocích jim ji vzala zákeřná nemoc. Martin David stihl slíbit své ženě, že se postará o děti i o to, aby nepřišli o střechu nad hlavou, o dům, kvůli kterému musí splácet hypotéku.

Aby na to nebyl sám, rozhodli se kolegové, že mu pomohou, a tak město Nový Jičín, zřizovatel novojičínské městské policie, vyhlásilo od 26. ledna veřejnou sbírku. Tehdy se zrodil i slib ředitele Městské policie Nový Jičín Jiřího Kleina, jenž prohlásil, že pokud bude na kontě sto tisíc korun, půjde se vykoupat do ledové vody v nádrži Čerťák v Novém Jičíně.

Stalo se tak ve čtvrtek 19. února ve 14 hodin. Ještě před tím, než vstoupil do ledové vody, Jiří Klein přiznal, že klasické zkušenosti, jaké mají zimní plavci a otužilci, nemá. „Nějakou dobu jsem pobýval v Nepálu, a tam teplá voda nikde neteče, takže tam jsem se koupal v horských potocích. Ale to nebylo v zimě.

Jinak jsem zkoušel asi čtrnáct dní ráno a večer studené sprchy," sdělil Jiří Klein pro Novojičínský deník krátce před tím, než vstoupil do ledové vody. „Ten svůj slib jsem učinil proto, abych vyhecoval lidi, aby na konto přispěli co nejvíce penězi, protože chceme pomoci Martinovi, našemu kolegovi, kterého si všichni moc vážíme.

Říkal jsem si, že může lidi vyburcovat možnost dostat ředitele v zimě do rybníka, což se běžně nestává," vysvětlil svůj úmysl Jiří Klein a upřesnil, že ve čtvrtek bylo na kontě již 168 tisíc korun.

Tak jako v podobných případech se opět naplno projevuje solidarita Čechů, jež všechny velice těší. „Jsme příjemně překvapeni, protože chodí příspěvky od lidí z Chebu, z Karlových Varů, z celé republiky," uvedl Jiří Klein a dodal, že oslovili rovněž všech 416 služeben městských policií v České republice.

„Ta reakce je často hodně spontánní. Zdá se mi, že čím je ta městská policie menší, tím jsou větší částky. Možná tam panují lepší vztahy," poznamenal Jiří Klein.

Potom už si šel Jiří Klein na břeh přehrady nachystat deku, ručníky, věci na převlečení, termosku s čajem a lahev slivovice. „Tu díru v ledu nám vysekal jeden náš fanoušek, který čte náš Facebook," prohodil Jiří Klein při tom, jak se svlékal do plavek.

Mezitím prošel mezi asi deset centimetrů hrubými kusy ledu Lukáš Zavadil, jenž měl být Jiřímu Kleinovi jakousi podporou. „Já už nějaké zkušenosti mám. Chodím na zimní plavání s plavci ze Studénky," řekl Lukáš Zavadil, který po chvilce bez problémů vstoupil do ledové vody, na konci vysekaného otvoru se vyhoupl na led a umístil na něj kameru.

Potom už přišlo na řadu splnění slibu. Jiří Klein udělal v třeskuté lázni několik kroků, poté se otočil a po zádech se vrhnul do vody, jež v tu chvíli měla 2 stupně Celsia. „Jo! Pojďme!" zvolal. Pak si pád po zádech do vody ještě jednou zopakoval. V tu chvíli se z břehu ozval spontánní potlesk všech okolostojících.

„Zpočátku to bylo takové pálení, ale nejhorší bylo, když jsem se dostal do té vody po krk. Když jsem byl v té vodě, měl jsem takový svíravý pocit v hrudníku, jako bych byl hluboko pod vodou. Ale když jsem se vynořil, bylo to fajn, tak proto jsem tam šel ještě jednou," popsal Jiří Klein svou první zkušenost ze zimního koupání na druhý den.

Sbírka pro Martina Davida potrvá do 1. května letošního roku. Pokud někdo chce pomoci, může poslat svůj příspěvek na číslo účtu: 107-9450260257/0100 Komerční banka, a.s.

Pomoci by mohla rovněž akce charitativní „bazárek", který spoluorganizuje Jana Křižanová ve spolupráci s novojičínským střediskem volného času FOKUS právě v jeho prostorách. Uskuteční se 1. března a výtěžek z něj půjde na zmíněné konto.