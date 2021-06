Naopak, slavit se bude dokonce několik týdnů, a to prostřednictvím spousty nejrůznějších drobných akcí které budou probíhat až do poloviny září. První oficiální akcí města bude slavnostní zahájení letošní zámecké sezóny ve znamení 700. výročí v sobotu 12. června. A další se chystají…

BLOKi

Už tuto sobotu, 5. června, se však uskuteční na Slezském náměstí a v prostorách knihkupectví a kavárny MonAmi nádherná akce S dětmi v pohádkách a v pověstech, do níž se zapojí hned několik významných osobností města a kde bude mít také start nový projekt k 700. výročí založení Bílovce s názvem BLOKi.

„Jsme nadšeni, že zde máme tolik aktivních lidí, kteří dokážou připravit pro zdejší občany tyto úžasné akce. Díky nim budou naše oslavy k 700. výročí založení města, které jsme se rozhodli rozdělit do několika menších etap, mnohem bohatější a veselejší,“ říká starostka města Bílovce Renata Mikolašová.

A na co se tedy děti a rodiče mohou v sobotu na bíloveckém náměstí těšit? Kromě toho, že se prostřednictvím scénického divadýlka s Vilmou a Marjánkou ocitnou v pohádce O dvanácti měsíčkách, vyslechnou si také strašidelné bílovecké pověsti. Víte například, proč se jedné z nejznámějších historických postav v Bílovci říká Odřivous?

Václav Šípoš jako zámecký písař

"Přijďte si to poslechnout v sobotu do kavárny Monami. Setkáte se tu také s písařem na panském dvoře, kterého bude představovat známý výtvarník a karikaturista Václav Šípoš, který již dlouhá léta zaštiťuje dětský televizní program Draci v hrnci a věnuje se mimo jiné také kaligrafii. Jako zámecký písař všechny přítomné zasvětí do tajemství krásného psaní," láká Lenka Hatlapatková, mluvčí města Bílovec s tím, že dorazí také úspěšná bílovecká spisovatelka Zuzana Pospíšilová, která zde představí své poslední knihy pro děti a připraveno je rovněž zámecké čtení pod vedením Blanky Drozdkové a velká čtenářská loterie o ceny.

„Kdo dorazí, může se stát třeba i malířem na zámku, a to pod vedením malířky Rosany de Montfort, která příští týden slavnostně otevře svou galerii přímo v bíloveckém zámku. Ta tuto sobotu zahájí také výtvarný projekt BLOKi, který bude tvořen nejen dětmi, ale i jejich rodiči, či jiným spoluobčany hned několika obcí. Dílo bude velkou mozaikou sestavenou s mnoha bloků o velikosti 20 x 25 cm,“ vysvětluje za pořadately Jana Vařáková z knihkupectví a kavárny MonAmi a pokračuje: „Pro děti máme připraveno také tvoření historických zbraní z papíru s výtvarníky opavské skupiny X a chybět nebudou ani panské hry o zajímavé ceny a zábava. Všemi aktivitami se budou prolínat střípky z historie našeho města. Sami se na akci moc těšíme a zveme občany nejen Bílovce, ale i okolních obcí, aby se přišli odreagovat a oslavit s námi nejen nedávný Den dětí, ale i fakt, že naše město zde stojí již 700 let."

Zdroj: Město Bílovec