O problematice mostu ve Velkých Albrechticích se hovořilo také na posledním zasedání zastupitelů v Bílovci. K věci se vyjádřil rovněž starosta Velkých Albrechtic Miroslav Chudják, který řekl, že již bylo zahájeno územní řízení o zahájení stavby na základě požadavku Správy železnic (SŽDC).

„Obec Velké Albrechtice je od počátku proti této stavbě. Jako obec se nebráníme rekonstrukci nebo případným opravám,“ uvedl Miroslav Chudják a dodal, že z materiálů SŽDC ale vyplývá, že jde o stržení původní historické stavby a nahrazení novým mostem.

Ten má mít dvojnásobné rozměry na výšku i šířku.

„Tím dojde k otevření tranzitní dopravy pro nákladní automobily, které by projížděly naší obcí i Bílovcem. Domníváme se, že tato stavba má ve skutečnosti zpřístupnit průmyslovou zónu, která se nachází na našem katastru. Po výstavbě viaduktu by veškerá doprava směřovala pod něj a následně do Velkých Albrechtic a Bílovce,“ pokračoval starosta Velkých Albrechtic a dodal, že Velké Albrechtice podala námitky v územním řízení.

Starostka Bílovce Renata Mikolašová doplnila, že námitky podalo rovněž město Bílovec, které je rovněž proti tomu, aby velké automobily projížděly uličkami města. Do připravované zóny totiž měla být přístupová silnice ve směru od Studénky, její stavbu ale podle Miroslava Chudjáka nakonec Moravskoslezský kraj zamítl.

Zastupitelka Bílovce Sylva Kováčiková se zeptala, zda zástupci města a obce jednali se zástupci SŽDC. „Opakovaně jsme se obraceli na senátora Orla, který byl nápomocen. V srpnu senátor Orel psal ministru Havlíčkovi, odpověď ale byla zamítavá, že oni na té rekonstrukci trvají,“ upozornil Miroslav Chudják.

Podle něj je mnohamilionová investice mrháním peněz daňových poplatníků. „Nejde o to, abychom si jen postěžovali, ale chceme informovat, že vyvíjíme činnost, pokud to jen trochu půjde, abychom zamezili průjezdu velkých nákladních automobilů Bílovcem,“ uzavřel starosta Velkých Albrechtic.

Pokud SŽDC něco nezastaví, práce na mostu, který údajně pochází z roku 1890 začnou v příštím roce.