Situace malé vesničky u Bílovce byla výjimečná v rámci celého Novojičínska. „Když jsem se v sobotu vracela z dovolené, už jsem to domů nestihla. Přespala jsem u kamarádky v Olomouci a v neděli jsem se vrátila do úplně jiného světa,“ zhodnotila podobu obce po povodni zdejší obyvatelka.

Hotovou spoušť napáchala voda zejména na dolním konci blíže Studénce, kde se spojila rozvodněná říčka Bílovka a potok Jamník. Voda stála na zahradách, na polích, v příkopech i na hasičském hřišti. Navíc všude se nakláněly či přímo ležely vichrem polámané stromy. Z cest je už odstranili místní a hasiči.

„Nejprve to vypadalo, že se to nevylije. No, a nakonec tu za námi bylo místo řeky spíš rozbouřené moře. Fakt šílené,“ popisovala vývoj události sousedka, před jejímž obydlím stojí už skoro zaplněný kontejner, plný promáčených, zabahněných a zničených věcí. Přihazovali do něj vydatně i lidé odvedle, kde pracovala celá uklízecí četa.

„Dostali jsme se na nejvyšší stupeň povodňového nebezpečí, to znamená extrémní. Měli jsme skoro 320 centimetrů hladinu Bílovky, voda se vylila z koryta v celé délce toku. Zaplaveno bylo dvaadvacet obytných domů,“ shrnul Marcel Svačina, velitel jednotky dobrovolných hasičů z Velkých Albrechtic.

Zmínil hlavně ztrátu jednoho mostu a velké poškození druhého, což pro vesnici, kterou říčka Bílovka doslova dělí na dvě půlky, znamená velký problém. „Most u obecního úřadu byl pro osobní i nákladní automobily. Stalo se, že voda podemlela část patky a při odklízení nánosu z koryta se částečně propadl bagr. Vznikla tam dutina asi dva krát dva metry,“ popsal hasič jiný problém.

Další lávka pro pěší naproti mateřské školce jednoduše zmizela, zůstala po ní na protějším břehu jen část konstrukce.

Velká voda ve Velkých Albrechticích už opadla a nastal tak čas na velký úklid. „Zrovna jsme zajistili další kontejnery, to je nyní pro naše občany klíčové. Aby měli ti, kdo byli vytopeni, kam dávat zaplavený materiál a nábytek,“ přidal se starosta obce Miroslav Chudják.

Velké Albrechtice začaly shánět také vysoušeče do vyklizených místností. Pět jich úřad pořídil ještě před povodní, dalších pět má slíbeno k zapůjčení. „V této chvíli je to velký problém, ale právě mi volal jeden dodavatel, že má k dispozici ještě pět kusů,“ konstatoval starosta.

V pondělí se sešla mimořádně obecní rada a schválila jednorázovou pomoc vyplaveným sousedům – těm, kteří měli vodu v interiérech. Dostanou od obce dvacet tisíc korun. „Té práce bude spousta, protože jsme přišli o dva mosty, jeden velký a jeden malý. A veškeré škody, ty nemáme ještě ani spočítané,“ uzavřel starosta Chudják.