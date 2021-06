Co se v současné nebo poslední době děje ve Slatině?

I v době covidové se v naší obci pořád něco dělo. Nebyly to sice kulturní a společenské akce, ale hlavně akce stavební. Pro naše nejmenší jsme vystavěli dvě dětská hřiště ve Slatině a na Novém Světě, která jsou hodně navštěvována. Dokončili jsme zbývající část místní komunikace Langrová louka, kde je nová rodinná výstavba. V rámci projektu Každá rodina má svůj strom jsme zakoupili 110 stromů. Každá rodina si měla při společné akci vysadit strom, který si vybrala. Bohužel epidemiologická situace nám nedovolila tuto akci realizovat. Řešili jsme to tím, že zaměstnanci obce stromy vysadili a každý občan, který měl zájem, si takzvaně adoptoval svůj strom. Každý strom jsme označili tabulkou s jeho názvem a také jmény jeho adoptivních majitelů. Taktéž jsme lokalitu vybavili lavičkami. Budou zde ještě umístěny informační tabule, na kterých bude uvedeno, jaká zvířata a rostliny se vyskytují v lokalitě naší obce a v okolí. Dále bude stezka ještě osázena tabulí, která informuje a nabádá, jak se máme chovat v lese. Tím jsme vytvořili hezké rekreační místo pro procházky, protože je zde krásný výhled do okolní krajiny. Dále jsme opravili, a v některých místech obnovili, cestu k našemu rybníku Pod Ohradou. Vznikla zde rovněž hezká procházková zóna s posezením u kapličky Cyrilka. Připravujeme opravu schodiště na našem kulturním domě, kompletní rekonstrukci střechy naší školy. Také jsme dosazovali a dosazujeme uschlé stromy kolem cesty do Výškovic a Nového Světa, abychom zachovali krásné aleje pro příští generaci. V rámci bezpečnosti v obci jsme realizovali kamerový systém na vybraných místech.

Z čeho máte radost?

Velkou radost a dobrý pocit mám z toho, že se nám podaří od 1. září letošního roku znovu otevřít 5. ročník v naší škole. Je to výhoda pro naše děti, že v Bílovci nemusí vlastně dvakrát měnit své spolužáky, učitele a prostředí. Samozřejmě, jako asi všude, je kapacitní problém s umístěním dětí do mateřské školy. Bohužel škola nejde nafouknout a také je nutné dodržet povolený počet děti. Radost a překvapení mi udělala nová rozhledna nad naší obcí - Rozhledna Slatina. Byla vystavěna i díky dotací Euroregionu Silesia a je již druhým rokem v provozu. Je opakovaně hojně navštěvovaná nejen místními občany, ale i turisty z širokého okolí. Za hezkého počasí jsou z ní vidět Beskydy, Jeseníky, Oderské vrchy i vzdálené Ostravsko. Je zde možné si i odpočinout pod zastřešeným posezením.

Je něco, co byste ve Slatině rád změnil?

Ano, asi jako každý starosta má něco, co by rád změnil a nedaří se to. Je to hlavně ohleduplnost vůči sousedům, spoluobčanům a konkrétně je to parkování vozidel na místních komunikacích. Lenost otevřít vrata a zaparkovat vozidlo na svém pozemku je zarážející.

Které místo v obci máte nejraději, kam byste někoho pozval?

Těch míst je více, a jsou vlastně po celé obci. Zámecká zahrada, již zmíněná nově vysazená alej, nebo třeba rozhledna. Když zde člověk bydlí a denně tato místa vidí, zevšední mu a vlastně je přestává vidět. Teprve, až když návštěvníci obce něco pochválí, což potěší, tak si i my, domácí, uvědomíme, že je u nás krásně.

Je nějaké místo, kam nerad chodíte?

Trápí mě státní silnice směr do naší místní části Nový Svět, takzvaná V Ulici. Myslím tím povrch, který je v neutěšeném stavu. Snad se brzy podaří cestu opravit.