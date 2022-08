V Novém Jičíně, kde se Andrej Babiš objevil se zpožděním, se vedle asi dvou stovek jeho příznivců dostavilo i několik desítek odpůrců. Ti se oddělili páskou a snažili se zejména vytrvalým pískotem přerušit řečníky. Za to sklidili od přívrženců Andreje Babiše nejednu nadávku.

Na závěrečné autogramiádě byla také účastnice mítinku Martina Davidová, která sem přišla s Babišovými oponenty. „Postavila jsme se mezi příznivce Babiše, kteří si asi nevšimli, že mám červenou kartu. Vzala jsem si knihu, nechala jsme si podepsat a potom jsem panu Babišovi ukázala červenou kartu a řekla mu, že nejsem jeho příznivkyně a že se chci zeptat, jestli mu připadám jako nacista nebo fašista. On mi řekl: to rozhodně ne, že to bych musela zažít atmosféru v Táboře. Tak jsem se s ním rozloučila se slovy, že doufám, že nebude prezidentem,“ líčila setkání s Andrejem Babišem Martina Davidová.

V Kopřivnici se odpůrci Babiše shromáždili velmi blízko místa, kde vystoupila také Alena Schillerová a skandovali hesla jako Na Mírov, Zloději, Hanba a podobně. Také v Kopřivnici docházelo ke slovním střetům odpůrců a příznivců Andreje Babiše, ale už nebyly tak vyhrocené jako v Novém Jičíně.

To ve Frenštátě pod Radhoštěm se Andrej Babiš a jeho doprovod mohli cítit jako mezi svými. Symbiózu narušoval pouze jeden Babišův odpůrce s transparentem, který procházel davem a muž, jenž rušil řečníky pískotem na píšťalku a provoláními Babiš je zlo! Babiš lže, jako když tiskne! a podobně.

Situaci, že je na náměstí jedním ze dvou zřetelně viditelných odpůrců, komentoval pro Deník tím, že netuší, proč tomu tak je.

„Nevím, třeba se lidi bojí. Kdybych pracoval, tak tady asi nejsem – byl bych v práci. Ale jsem čerstvý důchodce, tak jsem šel,“ řekl muž, vložil do úst píšťalku, a vtom se zarazil při pohledu na ženu s kočárkem. „Je tam malé dítě, tak teď pískat nebudu,“ poznamenal sympaticky.