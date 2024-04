V obci Rybí na Novojičínsku se v sobotu uskutečnil už 47. ročník oblíbeného a navštěvovaného turistického pochodu Za pohledy z Rybí. Chodci měli na výběr ze tří tras, nejkratší - rodinná - nabídla i řadu pohádkových bytostí s místy vskutku hereckými výkony. Podívejte se.

47. ročník turistického pochodu Za pohledy z Rybí | Video: Deník/Petr Jiříček

V Rybí to začalo a v Rybí to skončilo. Na tamním fotbalovém hřišti se už od sedmé hodiny ranní začaly seskupovat stovky turistů. Ti, kdo dorazili později, měli co dělat, aby nemalou dědinou vůbec projeli. Vždyť počet lidí v obci se na jeden den více než zdvojnásobil. Turisté vyrazili na pochod, kde měli na výběr ze tří tras - o délce 25 kilometrů, 13,5 kilometru a 10 kilometrů.

Nejkratší trasa ale rozhodně neznamenala nejrychlejší. Nacházela se na ni desítka stanovišť se soutěžemi a pohádkovými bytostmi, které děti prověřovaly v nejrůznějších disciplínách, od přenášení tučňačího vejce mezi nohy, což mnohdy prověřovali i medovinou a jinými tekutými zásobami vybavení dospělí chodci, přes skákání v pytli až po nejrůznější hody na terč. Zajímavým ozvláštěním byl muž převlečený za Babu Jagu z Mrazíka, svůj výkon věru zdařile doprovodil i známými hláškami.

Trasa, jak už samotný název pochodu napovídá, naskýtala účastníkům kouzelné výhledy do okolí, ať už na štramberskou trúbu, vrchy Radhoště či Velkého Javorníku či do nespočtu místních údolí.

Trasa, podle zvolené délky, obsahovala i několik občerstvovacích stanic, kde se chodci mohli nejen občerstvit a nabrat síly, ale v případě, že se sešly proměnné jako místo a čas, třeba i setkat se stádem ovcí.

Mnohdy to na horizontu vypadalo jako na poutní cestě - lidé, kam se podíváš. Do cíle v Rybí jich dorazilo celkem 1725, tedy těch oficiálně registrovaných, organizátoři tradičního pochodu však tipovali celkem zhruba na dva tisíce účastníků. V cíli dostali účastníci památeční dřevěnou visačku, zahrála kapela Cizinci a vypuklo nefalšované vesnické veselí.