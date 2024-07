Koníček mořský na korálovém útesu, delfíni, tučňáci, kladivoun, lachtani, leguán mořský. Původně desítku soch mohli od 27. června obdivovat návštěvníci na Pustevnách cestou ke Stezce Valašce – v případě optimálních podmínek až do konce září. Po opakovaných bouřích, které se nevyhnuly ani mytickému hřebenu v Beskydech, jich však už po dvou týdnech několik lehlo popelem či spíše pískem. Ze tří zbyly jen hromádky, některé další mají viditelné škody, jen pár jich dosud odolává bez větší úhony – naštěstí ta největší a nejhezčí díla.

S nepřízní počasí se letos museli organizátoři dobročinné výstavy, pojmenované Pískosvět, vypořádat už několikrát. Pískové provedení podmořského světa se totiž rozprostírá pod širým nebem – k radosti rychlých návštěvníků, kteří oceňují hezčí přírodní kulisy než mají ledové sochy skryté i kvůli sněhovým hrozbám pod stanem, jež ale na druhou stranu tolik netrpí rozmary počasí a drží, než přijde obleva. Nabízí se proto otázka, zda by přístřeší neprospělo i letním výtvorům. Zvlášť po letošních zkušenostech.

Opakované opravy

„Letos nám cestu zkřížilo počasí. V den dokončení soch přišel přívalový liják a sochy, které byly čerstvě dokončené, značně poničil,“ informují organizátoři výstavy návštěvníky na přiložených cedulkách. „Přestože se nám podařilo sochy krásně opravit v sobotu 29. 6., nedělní přívalový déšť vykonal své,“ stojí ve vysvětlení. Od té doby dorazila bouře na Pustevny ještě několikrát a vždy si přisadila, proto byly další opravy dosud zbytečné.

I s ohledem na pouhé dva týdny od zahájení výstavy organizátoři návštěvníkům slibují další nápravu. „To, co se sochami způsobil déšť, se stalo poprvé za celých pět let a je nám strašně líto, že sochy v tuto chvíli nemůžeme ukazovat ve své plné kráse. S opravami stále počítáme, ale předpověď počasí je velmi nepříznivá. Jakmile to jen půjde, sochaři se opět pustí do práce,“ stojí ve vzkazu návštěvníkům s žádostí o pochopení. A prosbou o příspěvek jinak bezplatné expozice, aby ji bylo možné realizovat i v příštích letech.

Návštěvníci: Stále to stojí za to!

Podle reakcí návštěvníků se sochy jednoznačně vyplatí navštívit i poničené. „Mně se sochy moc líbí, akorát je škoda, že jak byl déšť, po některých toho moc nezůstalo, ale jinak je to dobrá atrakce pro děti i dospělé,“ soudí jedna z návštěvnic. „Mně se sochy velmi líbí, je to krásný úkaz z písku. Zásah přírody je fatální, ale pořád to dokáže nadchnout oko diváka, který zavítá na Pustevny,“ soudí další z návštěvníků.

„Určitě se sem vyplatí ještě přijít podívat. Člověk uvidí, kolik to dá práce a obrysy pořád zůstávají, takže za mě se to vyplatí. Škoda, že byla ta bouřka, takže to nevydrželo celé, ale pořád je to moc pěkné, mi osobně se to moc líbí,“ láká potenciální další turisty jedna z doposud posledních návštěvnic Pískosvěta.

„Na pískové sochy chodím pravidelně, je to úplně super, jsou krásně udělané, beru je jako umělecké dílo,“ má jasno další z pravidelných návštěvnic. „I když teď hodně pršelo a byly bouřky, stojí to za to. Člověk si vytvoří představu, jak to vypadalo, navíc jsou k tomu obrázky. Za mě super,“ dodala.

K vytvoření soch posloužilo devadesát tun ekologicky nezávadného písku z vápenky Vítošov. Největší sochy mají výšku okolo tří metrů. Výstavu organizuje spolek Happy Forest.