/FOTOGALERIE/ Rodná obec českého národního buditele Františka Palackého ležící jižně od Nového Jičína slaví v sobotu 22. června 130. výroční založení organizace TJ Sokol. Hodslavice tím doslova žijí a podle toho vypadá i program.

130. let TJ Sokol Hodslavice, 21. 6. 2024. | Video: Radek Luksza

„Sama jsem sokolkou, musím si sokoly považovat a taky si jich považuji. Kdybych nebyla starostkou obce, možná bych starostovala sokolům …“ vysvětluje význam jednoty Pavla Adamcová, dáma číslo jedna na zdejším obecním úřadě. Oceňuje, že hodslavičtí sokolové mají záběr přes všechny generace: Od miminek (pořádají pro ně cvičení s rodiči), přes školní i předškolní děti, dospělé (zdravotní cvičení pro ženy, jóga) až po seniory.

„Jsme v obci moc rádi, že tady jsou a získali i podporu z našeho dotačního systému pro spolky. A to právě na výročí a také sletovou činnost,“ pokračuje starostka.

130. narozeniny se slaví v sobotu 22. června kde jinde, než na sokolském hřišti. Ve tři odpoledne bude veřejné cvičení sletových skladeb, v pět vystoupí balonkový klaun, v šest hudba v podání Stanislava Zeliny a od sedmi hodin koncert pop-rockového souboru Koprock z Kopřivnice. Vše doplní výstava o historii jednoty, aktivity pro děti, připraveno bude občerstvení. Vše za dobrovolné vstupné.

Dana Kudělková patřící k vedení hodslavických sokolů přidává přehled větších akcí v jejich režii: orientační běh pro děti, pálení čarodějnic, krajský slet v Opavě (kde se představili rodiče s dětmi se skladbou Čmeláčci), slet valašské sokolské župy ve Valašském Meziříčí (cvičily děti ze školky se skladbou Mravenci), velikonoční hádanky se zajíčkem, tancování s čarodějnicí Radanou…

„A každoročně se 8. října na Den sokolstva koná Večer sokolských světel u vodní nádrže Kacabaja s pouštěním lodiček jako vzpomínka na padlé sokoly,“ poznamenává Kudělková.

Hodslavičtí se také mohou chlubit účastí své jednoty na všech pěti všesokolských sletech v Praze, jež se konaly po obnovení činnosti Sokola začátkem devadesátých let minulého století. Od premiérového novodobého ostatně letos uplyne třicet let. Od 1. do 7. července se na dalším sletu představí na pražském stadionu Eden třiaosmdesát cvičenců z Hodslavic!

