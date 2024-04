/FOTOGALERIE/ Když je vyučování, vstává den co den Zdeňka Zajoncová brzy. Obléká si reflexní bundu nebo vestu, bere zastavovací terčík a míří k autobusové zastávce U Mostu v Jakubčovicích nad Odrou. V čase od 6.45 do 7.45 tu převádí školáky přes frekventovanou cestu plnou míjejících se kamionů.

Převádění dětí přes silnici v Jakubčovicích nad Odrou, 18. dubna 2024. | Video: Radek Luksza

„Denně tudy projede okolo tří tisíc nákladních vozů,“ popisuje místní starostka Sylva Foltinová situaci na silnici 442, která je hlavně příjezdovou cestou pro kamenolom Eurovia. Její přecházení znamená nemalé riziko především pro obyvatele jakubčovické části zvané Kocanda.

Vědomi jsou si toho jak na obecním úřadě, tak na ředitelství kamenolomu. „Problém s kamiony je historický. V roce 2011 reguloval v Jakubčovicích dopravu Josef Šustek, jeden z našich sousedů, který byl důchodu. Zmínili se o tom lidé z kamenolomu, takže jsme to obnovili,“ konstatovala starostka.

Na její výzvu se přihlásila Zdeňka Zajoncová, která od půlky března zastavuje v reflexním oblečení dopravu, aby mohli lidé, a hlavně děti, bezpečně přejít. „Vykonávám tuto službu dobrovolně. Paní starostka někoho hledala a já se nabídla, že to vezmu. Můžu pomoct, je to pro bezpečnost,“ vysvětluje Zdeňka Zajoncová.

Připomněla, jak dříve, než bylo vybudováno záchytné parkoviště, stávala auta od kamenolomu až ke křižovatce na hlavní cestě mezi Dobešovskou a Oderskou ulicí - u zastávky U Mostu. „Ta děcka, když měla mezi těmi auty přecházet, tak to bylo hrozné. To měl starý sám co dělat,“ vzpomíná.

Jejím úkolem je převádět školáky ráno na zastávku. „Jezdí jich tak deset dvanáct denně. Samozřejmě, podle toho, jak mají vyučování, jestli nejsou nemocné a pokud je zrovna nevezou do školy rodiče. Ti jsou spokojení, že se konečně něco udělalo pro bezpečnost,“ pokračovala Zdeňka Zajoncová.

Stoupnout si k silnici a regulovat provoz však nemůže jen tak někdo. Dobrovolnice tak má potřebné potvrzení z odboru dopravy a školení v oblasti BOZP. „To mi poskytli v kamenolomu, stejně jako vybavení ochrannými pomůckami,“ podotkla.

V lokalitě se sice chystá výstavba přechodu s osvětlením, ale služeb Zdeňky Zajoncové bude i tak zapotřebí. „Jakmile se poprvé ukázala v reflexním oděvu, kamiony automaticky brzdily. Určitě je to přínos pro bezpečnost, je zázrak, že se tam nic vážného nikdy nestalo,“ dodala starostka Sylva Foltinová.