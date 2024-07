/FOTOGALERIE/ Kaplička sv. Anny se z kopce nad Lukavcem mezi Fulnekem a Bílovcem na Novojičínsku rozzářila do kraje. Díky místním nadšencům a dotacím dostala nový exteriér i interiér. Představení díla a jeho posvěcení je naplánováno na poslední červencovou neděli.

„Je to pro lidi z Lukavce, ale i z Děrného taková srdeční záležitost. A už opravdu potřebovala opravit,“ nechala se slyšet koordinátorka rekonstrukce Lenka Daňová ohledně jedné z řady lukaveckých sakrálních staveb. Na vrcholku nad obcí kdysi původně vzniklo jen pietní místo s křížem a nikou coby vděk usedlíků za zázrak. Při vpádu Tatarů (podle jedněch pramenů) nebo švédském (podle dalších lokálních zdrojů) padla taková mlha, že se nájezdníci do Lukavce vůbec nedostali.

Kaplička jako taková paradoxně vyrostla v době nejhorší rudé tyranie v padesátých letech. „Jistá maminka pátrala dlouho po svém synovi, který sice přežil válku, ale potom zmizel. Modlila se, slíbila ji postavit, když se ukáže, že je naživu. A on jí nakonec napsal z Austrálie, kam utekl před komunisty …“ líčila Daňová.

V poslední době kaplička chátrala. „Dveře v dezolátním stavu, ošuntělá odpadávající omítka, staré lavičky, staré kachličky na podlaze. Tak jsme se dali do rekonstrukce,“ vysvětlila Daňová s tím, že dobrovolníků se našlo dost. Sto tisíc korun na obnovu stavby získali z dotací. Práce dokončili teprve nedávno a v tomto týdnu tam stěhovali sochu světice.

„V neděli 27. července proběhne od 16 hodin pouť ke svaté Anně a svatému Jáchymovi s požehnáním nové kaple,“ vzkazuje Daňová. Seniory – jelikož je to nahoru přece jen kus do kopce polem – budou svážet terénním autem. Připraveno bude občerstvení (zejména voda vzhledem k předpovědi počasí slibující třicetistupňové vedro), stany pro schování se do stínu i harmonikáři.