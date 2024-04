/FOTOGALERIE/ Zatímco všude jinde – i přes dočasný návrat studeného počasí – se rozebíhají přípravy na novou sezonu, na koupališti v Odrách nechávají na vstupu cedulku: „Zavřeno“. A tak to taky zůstane nejmíň do června příštího roku, jak říká starosta Libor Helis.

Uzavřené koupaliště v Odrách, 17. 4. 2024. | Video: Radek Luksza

„Koupaliště je už v takovém špatném stavu, neboli už kritickém, kdy bude nutno ho opravit. My to víme už několik let a pořád jsme to oddalovali. Za prvé jsme doufali, že budou nějaké dotace, za druhé, že se nám to podaří částečně rozdělit na několik etap … ale bohužel,“ vysvětluje.

Oderské koupaliště stojí od počátku minulého století. „Původně bylo klasické obdélníkové se skokanským můstkem. Taková ta nostalgie minulých časů. Poté vedení města naznalo, že by ho bylo třeba opravit a vymyslel se ten plán, v jakém je koupaliště dnes,“ připomíná starosta.

Požár haly v Bartošovicích! Hasiči uchránili hodnoty za desítky milionů

Svého času moderní prvky s tobogánem a brouzdalištěm pro nejmenší návštěvníky však dnes podléhají zubu času. „To, že bychom ho spravili levněji nebo jinak, nepřichází v úvahu. Tak jsme rozhodli o definitivním uzavření,“ popisuje Helis s tím, že radnice má hotový projekt a jedná se stavaři, kteří by ho mohli opravit i za peníze z dotací.

Speed Marathon: kde bude policie měřit rychlost na Novojičínsku

Renovovat se bude muset jak veřejnosti nepřístupné technické zázemí z úpravnou vody, tak samotný plášť hlavního bazénu – obojí je podle starosty už neprovozovatelné ne-li přímo životu nebezpečné. „Co se toho bazénového pláště týče, měli jsme tu firmu, která nám ho před více než deseti lety dělala, a ta tvrdila, že jsme poslední v republice, jimž opláštění drží. A že se tomu sami diví,“ tvrdí Helis.

Časově to vypadá tak, že Městské koupaliště Odry v letošním létě ani náhodou neotevře. „Byli bychom rádi, pokud všechno vyjde, kdyby se další sezonu už zprovoznilo, někdy na konci června nebo v červenci,“ dodává starosta.