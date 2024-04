Postup stavby obchvatu Mošnova nově úplně uzavřel silnici I/58 u benzinky Tank ONO – objížďka vede vedle letiště po ulici Gen. Fajtla. „A od 19. května se přidá druhá úplná uzavírka u napojení této stavby na příjezdu od Příbora. Řidiči tak už projedou po novém obchvatu. Obě uzavírky skončí v červnu,“ uvedl k tomu Mazal.

Dálniční přivaděč na D1 v Butovicích je neprůjezdný jen kousek odtud ve Studénce, kde přikročili na silnici II/646 k opravě povrchu vozovky. Půldruhého kilometru dlouhý úsek od rondelu u Lidlu po výjezd na Pustějov je zavřený do 24. července a jako náhradní trasa zde byla stanovena Butovická ulice. Ale jen pro vozidla do dvanácti tun. Kamiony dostaly vlastní značené objížďky (přes Hladké Životice, Kunín, Šenov u Nového Jičína, Mošnov v délce dvaačtyřiceti kilometrů). Policisté i strážníci jejich vjezdy do Studénky kontrolují. Hříšníky pokutují a obracejí nazpátek.

ŘSD spustilo další velkou akci i mezi Hradcem nad Moravicí na Opavsku a Fulnekem na Novojičínsku. „Zde pokračuje avizovaná dvojitá oprava mostů podle harmonogramu. Probíhají demolice starých částí nepoužitelných konstrukcí za obousměrného provozu zúženého do jednoho pruhu pro oba směry silnice I/57,“ doplnil Mazal s tím, že kyvadlový režim by neměl působit větší zdržení.

Šerifské jednotky ŘSD

ŘSD prostřednictvím svého generálního ředitele Radka Mátla informovalo o zesílené kontrole externích dodavatelů údržbářských prací, včetně zřízení „šerifské“ jednotky, která bude náhodně bez upozornění objíždět republiku a sledovat je: „To abychom měli stoprocentní jistotu, že údržbářské práce jsou odváděny kvalitně, že ty komunikace jsou bezpečné pro řidiče, a že digitální výkaznictví přesně sedí na to, co jsme si objednali, a co bylo na té síti provedeno.“ Z minulosti Mátl zmínil třeba nedostatečnou údržbu kanálových vpustí, které nebyly otevřeny, jen povrchově vyčištěny, a řádně nefungovaly. ŘSD se také kvůli tomu, co generální ředitel nazval šlendriánem, s některými externisty rozloučilo.

„Končí zima i podle zákona a nastává doba zahájení běžné letní údržby komunikací. Není to jen havarijní rychlé zalepení děr po zimě, je to systematická práce na celou stavební sezonu a na jednom každém kilometru silnice I. třídy či dálnice. Péče o komunikace znamená například i mytí dopravního značení, čištění příkopů a propustků pro dešťovou vodu, sekání trávy, mýcení křoví a prořez větví kvůli rozhledu třeba do zatáček. Dělají to pro nás právě externí dodavatelé,“ doplnil Mátl.