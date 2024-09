Největší novojičínský propagátor páky soutěžil na náměstí v červenočerné kostkované zástěře, neboť - když se právě nepřetlačuje rukama - pracuje jako řezník. A také masér. „Kdo páku s klukama někdy v dětství nezkoušel? Mě to zaujalo už ve škole,“ prohlásil osmačtyřicetiletý Jaromír Bělunek.

S dalšími kolegy z Armwrestling TJ Nový Jičín přichystal akci „Dej si páku s řezníkem“. Armwrestling byl na slavnostech města součástí prezentace ZŠ Komenského a za porážku řezníka, respektive za to, že s ním vydržel na páce deset sekund, byla vypsána třítisícová odměna. Startovné stálo stovku a výtěžek z "turnaje" půjde na podporu sportu dětí a mládeže. „Nikdo mne neporazil,“ zdůraznil „pákař“, který k přetlačování využívá jak dominantní pravačku, tak levačku.

„Má vítězná ruka je každopádně levá a letos mi vynesla bronz z evropského mistrovství v Bratislavě na Slovensku. Potom mi na světovém mistrovství v Kišiněvě v Moldávii uniklo třetí místo jen o vlásek,“ popsal Bělunek své nedávné úspěchy.

Armwrestler, jak upozornil, nemusí být nutně namakaný velký chlap: „To je omyl. Vždyť v překladu do češtiny ta disciplína znamená zápasení pažemi. A to je zejména o technice i rychlosti.“ Podle Jaromíra Bělunka by měla mít páka v Česku více prostoru i příležitostí, podmínky zdejších zápasníků jsou ve srovnání s cizinou (i na Slovensku je situace nesrovnatelně lepší) mnohem horší, borci si například sami vyrábějí pomůcky ke trénování širokého zápěstního úchopu z toaletních trubek.

„Už za komunistů byly po celé republice kluby pákařů, jen v našem kraji ne. A přetlačování přece k horníkům a chlapům z průmyslu patřilo,“ míní Bělunek, který je „otcem zakladatelem“ prvního moravskoslezského armwrestlingového oddílu. Působí právě v Novém Jičíně.

V sobotu 21. září přichystali místní pákaři ve Středisku volného času Focus v ulici K Nemocnici sedmý ročník turnaje Novojičínská tlapa. Odehraje se pod záštitou české národní asociace armwrestlingu. „Po nezbytné registraci a vážení začínají vyřazovací od 12 hodin zápasy a finálové se uskuteční od 17:30,“ vzkázal Jaromír Bělunek.

Škála kategorií je široká. Od devítiletých dětí – chlapců i dívek – až po ženské seniorky nad šedesát let. „A mužům seniorům může být klidně přes stovku, pokud se najdou. Páka je totiž sport, který se dá dělat v jakémkoliv věku, i ve stáří,“ prohlásil Bělunek. 7.

Novojičínská tlapa sice přivítá přetlačovací špičku na mezinárodní úrovni, ale páku si mohou na této akci vyzkoušet i naprostí nováčci.