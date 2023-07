Komplexní rekonstrukce mostu přes řeku Kopřivničku v ulici Kpt. Jaroše změní na několik měsíců dopravní situaci v Kopřivnici. Most bude neprůjezdný. Přípravné práce začaly v pondělí 10. července.

Rekonstrukce mostu v ulici Kpt. Jaroše v Kopřivnici - 10. července 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

„Po dobu stavebních prací bude most neprůjezdný, řidiči budou muset jezdit po Husově ulici nebo nebo kolem Tesca. Cyklotrasa bude odkloněna na Dukelskou ulici a chodci budou moci využít provizorní lávku,“ sdělila mluvčí Kopřivnice Lucie Macháčková. Upřesnila, že omezení potrvají od pondělí 17. července zhruba čtyři měsíce.

Hlavním důvodem rekonstrukce je zatékání do nosné konstrukce mostu, což způsobuje degradaci betonu a rezavění mostní výstuže. Celý svršek mostu bude nahrazen novým. „Dojde k odbourání části opěr a koncových příčníků, aby bylo možné diagnostikovat předpínací výztuže. Provede se prohlídka dutin nosníků, sanace betonu, spár a nosníků. Následně dojde ke zpětnému nabetonování, opatření hydroizolací, osazení novým zábradlím a položení vozovkových vrstev. Část stávající nosné konstrukce, které se nedotknou bourací práce, bude sanována. Součástí stavby bude i obnova zpomalovacího retardéru před mostem. Oprava si vyžádá kácení tří vzrostlých stromů,“ doplnila Lucie Macháčková.

Adam Ondrašík z odboru majetku města Kopřivnice upozornil, že rekonstrukce bude probíhat za úplného přerušení silničního provozu, přičemž objízdné trasy budou vedeny ulicemi Husova, Záhumenní, Štefánikova a cyklotrasa bude odkloněna do Dukelské. Pěší nebudou nijak omezeni, protože poblíž mostu bude vybudována lávka. „Stavba má trvat maximálně 135 dní, hotová by tedy měla být v říjnu. Pokud bychom chtěli zachovat kyvadlový provoz, protáhla by se doba realizace na více než půl roku, proto jsme zvolili tuto rychlejší variantu,“ uvedl Adam Ondrašík.