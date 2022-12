Ve středu 7. prosince odpoledne sedám do auta a vyrážím směr Ženklava, tak, abych tam byl v době, kdy se začne šeřit. Dům ozdobený stovkami světýlek nejde přehlédnout. Zastavuji, vystupuji, a zatímco dělám fotky, zastavuje v místě další auto, z něhož se vynoří ruka s mobilním telefonem, aby rovněž pořídila nějaký snímek. Chvíli pozoruji, jak téměř každé další projíždějící auto alespoň zpomalí, pak už se odhodlám zazvonit na domovní zvonek.

František Holub vstřícně vychází ven a pouští se do vyprávění. Dozvídám se od něj, že dům a zahradu takto zdobí již zhruba patnáct roků. „Poprvé jsem to dělal, když byly ještě děcka malé, dnes už mají třicet roků. Začal jsem u Vietnamců kupovat svítící řetězy, tenkrát to mělo tři metry. Osvětloval jsem nejdříve malou verandičku, a protože se to líbilo, tak jsem každý rok něco přidával a řetězy už nestačily. Tak jsem začal kupovat stometrové, když už se daly sehnat,“ říká František Holub a dodává, že instalace světýlek mu trvá tak zhruba čtrnáct dnů, záleží prý na tom, jestli je venku zima, a taky jestli se mu právě chce. Každý rok přitom dělá jinou výzdobu. „Kdysi to bývalo mnohem více osvětlené než letos. Ten strom je nějaká túje, pokaždé, než ji začnu zdobit, tak ji ostříhám,“ pokračuje František Holub a jako zajímavost doplňuje, že na stromku použil 365 elektrikářských sponek k připevnění osvětlení. „Jednou jsem to dal bez toho, nebo jsem to dal jenom co půl metru, a jak foukal vítr, tak se ty kable potrhaly. Musel jsem je vyhodit a koupit nové. Dává se to dobře, se sundáváním je to horší. Připadám si jak zubař, když kleštičkami cvakám každou tu sponku,“ podotýká se smíchem František Holub a upřesňuje, že výzdobu nechává vždy do Tří králů, tedy do 6. ledna.

Znovu se vrací do minulých let a ukazuje snímky, jak někdy bývaly dům a zahrada vyzdobené. „Všecko bývalo osvětlené, byly tady takové slavobrány u vjezdu pro auto, u vstupu, u cesty byly nasvětlené stromečky, akorát loni nic nebylo,“ ztiší František Holub hlas. Potom vzpomíná, jak loni 6. prosince všechno nanosil do garáže s úmyslem, že začne zdobit, pak ale oba s manželkou dostali covid. „Nebylo to dobré. Málem jsme neměli ani Vánoce,“ poznamenává s tím, že lidi telefonovali, psali manželce i sestře a ptali se, co se děje, protože venku nesvítila ani žárovička.

„Tak jsem si řekl, že letos lidem za tu starost udělám betlém. Je to udělané ze zbytků, ze starého altánu. Koupil jsem odkory, dal tam lepenku, aby do toho netekla voda, zahradní fólii. Prostě, udělal jsme to z toho, co bylo doma. Dcera mi namalovala ty postavy Josefa, Marie a Ježíška, já jsem to vyřezal, a tak jsme to dali dohromady. Ať lidi mají na co hledět. Je to hlavně pro děcka, ať mají radost, ale i dospělí se tady rádi přijdou podívat. Když jsem to měl naposledy osvětlené, zastavovaly tady i kamiony,“ uzavírá s úsměvem František Holub.

Ve chvíli, kdy se loučím, zastavuje na okraji silnice naproti domu další auto. Když míjím řidiče, jenž vystoupil, jako by omluvně mi říká: „Jenom tady udělám dětem fotku.“