VIDEO: Hrabětice na Novojičínsku se vzpamatovávají po smršti. Uklízí se a řeže

Podle jednoho z místních obyvatel Hrabětic tornádo šlo směrem od Lučic nebo Vražného k Hraběticím. V cestě mu prakticky nic nestálo, neboť z té strany je hlavně pole a remízek osázeny mladými stromky, právě kolem nich se vír prohnal a stočil se k obydlené části. Tam strhával střešní krytiny, lámal větve i stromy a přesunoval nebo převracel předměty včetně různých menších staveb na zahradách. Na konci obydlené části se vír stočil směrem k Blahutovicím, kde narazil na les.

Podle svědka události, krátce před příchodem tornáda byla zvláštně temná obloha, a třeba pes kterého má, si jen rychle vzal svou oblíbenou hračku a utíkal se schovat do domu.

FOTOGALERI: Do odstraňování následků větrné smršti v Hraběticích se zapojili i hasiči

„Ten vír zvedl do obrovské výšky trampolínu, kterou sebral na zahradě, ta se asi třikrát otočila nad Hraběticemi, a pak o tři baráky níže spadla na střechu jednoho domu,“ líčil nevšední událost svědek s tím, že si trampolínu na střeše musel vyfotit, protože by mu to asi nikdo nevěřil. „Ta trampolína má tak čtyři metry v průměru,“ poznamenal.

I když situace v Hraběticích zdaleka nevypadala tak dramaticky jako například v Hruškách nebo Mikulčicích, kde loni tornádo způsobilo obrovské škody, s odstupem času někteří obyvatelé pořád mají nepříjemné dozvuky události.