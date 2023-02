Když Dalibor Norský vyprávěl o jednáních s velitelem sovětské posádky, oči mu svítily nadšením. Vždy vzpomínal na to, jak řekl Voloďovi Smirnovovi, veliteli sovětské posádky ve Frenštátě pod Radhoštěm: „Když budete první, tak se doma dostanete ještě do kamenných kasáren. Ale ty tisíce vojáků, kteří přijdou po vás, už třeba nebudou mít kam jít… Čím později přijedete, tím horší budete mít podmínky!“

Právě na Dalibora Norského, jenž v jednadevadesáti letech zemřel na sklonku loňského roku, vzpomínali účastníci setkání Běž domů, Ivane!, které se uskutečnilo v neděli 26. února před budovou vlakového nádraží ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Hlavní organizátoři David Mořkovský a Lukáš Seibert načasovali začátek akce na 14.40 hodin, tedy na minutu přesně 33 let poté, co z frenštátského nádraží vyjela první vlaková souprava naložená sovětskou technikou směrem na Východ. Byl to vůbec první odjezd okupačních vojsk v rámci Evropy!

Sovětští vojáci a technika opouštěli město v době, kdy v Praze se teprve podepisovaly mezivládní dohody o odsunu okupantů. Frenštátští členové Občanského fóra se totiž rozhodli, že začnou vyjednávat co nejdříve a sami. Dalibor Norský stál v čele vyjednávací skupiny.

Při nedělním setkání promluvili pamětníci, kteří byli u toho - bývalý učitel na průmyslové škole Miloslav Malíček a první „porevoluční“ starosta Karel Míček. Ná pódiu se vystřídali také současný starosta Frenštátu pod Radhoštěm Jan Rejman, trojanovický starosta Jiří Novotný, poslankyně Michaela Šebelová z Kunčic pod Ondřejníkem, frenštátský poslanec Jakub Janda, senátorka Ivana Váňová z Mořkova, přijel rovněž hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Téměř všichni ocenili tehdejší vyjednávací úspěch Frenštátu pod Radhoštěm jako něco výjimečného, zároveň ale poukázali na situaci, která panuje již déle než rok na Ukrajině.

Na Dalibora Norského na závěr zavzpomínal jeho vnuk Martin Sager. „Jeho politická kariéra sice byla krátká, ale o to zásadnější a přínosnější byla pro toto město. Pak už sbíral jen samá ocenění,“ řekl s úsměvem Martin Sager a připomněl, že jeho dědeček nebyl jen tajemníkem městského úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm, ale také starostou místního Sokola. „Byl to skvělý děda. Člověk, který měl nadhled, uměl si udělat srandu, a to i ze sebe. Jsem šťastný, že jsem měl takového dědu, a myslím, že toto město mělo štěstí, že mělo takového občana,“ dodal Sager.

Po skončení vzpomínkové akce se ti, kteří chtěli, mohli zúčastnit v místním kině promítání filmu Poslední vlak, jenž pojednává o odjezdu okupačního vojska z Frenštátu, a posledního rozhovoru Dalibora Norského pro TV Beskyd. „Myslím, že to byla důstojná akce, jen mě hodně mrzí, že si nenašli čas a nepřišli starostové z okolních obcí od Čeladné až po Veřovice. Taky se jich tehdejší přítomnost Sovětů týkala. Navíc od nás dostali pozvání,“ posteskl si David Mořkovský.