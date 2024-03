Jak si užít nastávající víkend? I na Novojičínsku už na dveře klepou Velikonoce, kromě jarmarků s touto tématikou lze ale také vyrazit na koncert kvarteta či workshop s veganským kulinářstvím. Bohatý kulturní program proběhne i v dalších regionech Moravskoslezského kraje. Zde je naše nabídka.

Velikonoční hrkání v Bílovci na Novojičínsku 2023. | Video: Pryček Vladimír

NOVOJIČÍNSKO

2in2out

KDY: pátek 22. března (20 h.)

KDE: Stará pošta, N. Jičín

ZA KOLIK: 120 / 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Hudba mladého kvarteta 2in2out je specifická spojením tradice se současným jazzem a také experimentem, jenž poskytuje prostor k improvizaci a zaručuje tak jedinečnost každého koncertu.

Velikonoce na zámku – Davajtě červene vajco

KDY: sobota 23. března (9 – 15.30 h.)

KDE: Žerotínský zámek, N. Jičín

ZA KOLIK: 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Přijďte si do muzea připomenout velikonoční tradice. K výstavě Slavné Velikonoce jsme připravili dílny, kde si můžete ozdobit velikonoční vajíčka tradičními technikami, uplést tatar a vyrobit si symbol odcházející zimy v podobě Mařeny. Každý si sebou přinese 2 vyfouknutá vejce.

WORKSHOP: Bezlepkové vegan vaření a pečení

KDY: sobota 23. března (9.30 h.)

KDE: Areál Červený kámen, Kopřivnice

ZA KOLIK: 2000 Kč

PROČ PŘIJÍT: Rozhodl se někdo z vašich blízkých pro veganskou stravu a rádi byste ho potěšili něčím nápaditým? Jsou vaše děti citlivé na živočišné bílkoviny, cukry nebo na lepek a dochází vám inspirace? Nebo jen toužíte na chvíli vypadnout z běžného rutinního dění a vyčistit si hlavu informacemi z jiného soudku, potěšit chuťové buňky a naplnit bříška dobrotami? Potom je pro vás veganský workshop jako dělaný! Společně si uvaříme menu, které bude z bezlepkových surovin a ve vegan kvalitě. Přijďte s námi strávit příjemný den, poznat nové lidi a obohatit své obzory.

OSTRAVSKO

Mineral Expo – Prodejní výstava šperků a minerálů

KDY: sobota 23. března (9 – 17 h.)

KDE: Výstaviště Černá louka

ZA KOLIK: 80 Kč

PROČ PŘIJÍT: Prodejní výstava minerálů, šperků, fosilií a přírodnin s programem pro celou rodinu.

Velikonoce na hradě

Ilustrační foto.Zdroj: Slezskoostravský hrad

KDY: sobota 23. března (10 - 17 h.)

KDE: Slezskoostravský hrad, Ostrava

ZA KOLIK: 130 Kč (dospělí) / 100 Kč (zlevněné) / 360 Kč (rodinné)

PROČ PŘIJÍT: Jarmark, dobré jídlo a pití a bohatý program včetně tvůrčích dílniček. Slezskoostravský hrad se v sobotu 23. března stane místem konání tradiční velikonoční akce, která si letos odbude svůj 17. ročník.

Star Wars Live Orchestra Tribute

Ilustrační foto.Zdroj: DOV

KDY: sobota 23. března (20 h.)

KDE: Gong, Dolní oblast Vítkovice

ZA KOLIK: 790 / 890 / 990 / 1190 / 1390 / 1590 Kč

PROČ PŘIJÍT: Filmový orchestr si pro fanoušky Star Wars připravil exkluzivní koncert filmové hudby, ve kterém představí nejlepší hudbu ze všech dílu filmové ságy Star Wars.

Necro Metal Pilgrims 2024

Ilustrační foto.Zdroj: Barrák Music Club

KDY: sobota 23. března (17 h.)

KDE: Barrák Music Club, Ostrava

ZA KOLIK: 400 Kč

PROČ PŘIJÍT: Jarní akce Necro Metal Pilgrims přiveze do ostravského klubu Barrák Music Club poněkud tvrdší odnože metalu a kromě tradičních benefitů, které obvykle akce Metal Pilgrims přinášejí, se můžete těšit na kapely Venit Mortem, Nomura, Refore, Exorcizphobia, Nahum a Tortharry.

MINT Market, designové trhy

Ilustrační foto.Zdroj: Trojhalí

KDY: sobota 23. března (10 - 17 h.)

KDE: Trojhalí Karolina, Ostrava

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Těšit se můžete opět na obrovské množství krásných produktů a milých úsměvů. MINT Market je trh se svěží módou, šperky, designem a delikatesami. Tak se stavte a přesvědčte se na vlastní oči.

Fauna trhy

KDY: neděle 24. března

KDE: Výstaviště Černá louka, Ostrava

ZA KOLIK: 40 Kč (děti od 3 let, senioři, ZTP) / 60 Kč dospělí

PROČ PŘIJÍT: Ptactvo, akvaristika, teraristika.

Přivítání jara

KDY: neděle 24. března (11 h.)

KDE: Masarykovo nám., Ostrava

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Letos již posedmadvacáté děti ze souboru Hlubinka připomenou starodávný zvyk vynášení zimy z města a vítání jara. „Mařena“ bude za zpěvu obřadně vynášena a vhozena do vln řeky Ostravice. Krojovaný průvod se od řeky vrátí s pentlemi ozdobeným „majičkem“, symbolem jara. Průvod s Mařenou vyjde v 11.00 hodin od Ostravského muzea. V případě příznivého počasí děti předvedou krátkou ukázku jarních her.

KARVINSKO

Házenkářské play off začíná

KDY: sobota 23. a neděle 24. března (vždy od 18 hodin)

KDE: hala házené STaRS

ZA KOLIK: od 100 Kč

PROČ PŘIJÍT: Vrchol házenkářské sezony je zde! Handbalisté karvinského Baníku ve čtvrtfinálové sérii čeká nepříjemný soupeř z Brna, jenž v létě posílil, ale na konečném postavení týmu po základní části to nebylo moc vidět. Karvinští mají jako obvykle jen ty nejvyšší ambice.

Noc s Andersenem 2024

Ilustrační foto.Zdroj: Reg. knihovna Karviná

KDY: pátek 22. března (15.45 – 21.15 h.)

KDE: Regionální knihovna Karviná, pobočka Karviná-Mizerov

PROČ PŘIJÍT: Noc s Andersenem 2024 je tady! Tentokrát nás čeká pohádkové putování. Buďte u toho s námi. Akce je určena dětem od 3. do 5. třídy. Přihlášky si můžete vyzvednout na dětských odděleních Regionální knihovny Karviná.

Velikonoční odpoledne pro děti

KDY: pátek 22. března (15 – 18 h.)

KDE: Globus Havířov

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Zábavné a tvořivé aktivity pro děti s velikonoční tematikou.

Cesta k harmonii

KDY: sobota 23. března (10 – 21 h.)

KDE: MěDK Karviná

ZA KOLIK: 400 / 450 Kč

PROČ PŘIJÍT: XXIII. ročník festivalu se zaměřením na zdravý životní styl, alternativní medicínu, sebepoznání, meditační a zdravotní cvičení. Festival je doplněn prodejem zdravých produktů, bylinek, drahých kamenů, odborné literatury, poradenstvím.

MFK Karviná B - 1. BFK Frýdlant n. O.

KDY: neděle 24. března (10.15 hod)

KDE: Sportovní centrum Kovona, Karviná-Nové Město

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Ať již fandíte Karviné či Frýdlantu nad Ostravicí, přijďte v neděli dopoledne podpořit svůj oblíbený tým v krajském třetiligovém derby.

OPAVSKO

Křest knihy poezie

KDY: pátek 22. března od 17 hodin

KDE: Památník P. Bezruče, Opava

PROČ PŘIJÍT: Křest z výběru poesie Davida Bátora z básnické tvorby Bytí snu vychází u příležitosti životního jubilea básníka, textaře a výtvarníka Davida Bátora. Svazek přináší klíčové básně z autorových knižně vydaných básnických sbírek, jakými jsou Kukly slov, Světlonoš, V kraji dvou židlí, Kreslostroj, Zbuj, Hrubá zeď slova, Darkovské básně, Rozhraní a Básně. Epilog výboru je tvořen básněmi ze spisovatelových rukopisných knih, které byly napsány v roce 2023 – Vlčkovjanské básně, Básně z cest a Na hranici slova. Ilustrační doprovod knihy je rovněž dílem Davida Bátora, hudební doprovod zajistí Jan Hanousek a hostem bude Jan Kunze.

Velikonoční jarmark

KDY: pátek 22. března od 13.30 hodin

KDE: Domov Letokruhy, Budišov nad Budišovkou

PROČ PŘIJÍT: Návštěvníci si mohou vychutnat velikonioční speciality včetně kompletního menu a budou pro ně připraveny aktuální dekorace i Zoo koutek. Zájemci se navíc mohou naučit dobře plést pomlázky.

Máme rádi baroko

KDY: pátek 22. až neděle 24. března

KDE: Církevní konzervatoř Opava

PROČ PŘIJÍT: V pořadí 16. ročník festivalu s názvem Máme rádi baroko je složený z dvou bloků. První se týká nesoutěžní přehlídky. zaměřené na interpretaci staré hudby. Na ni navazuje druhý s interpretačními kurzy staré hudby a barokní dílny.

24 hodin čtení z Bible

KDY: pátek 22. a sobota 23. března od 18 hodin

KDE: Konkatedrála Nanebevzetí P. Marie, Opava

PROČ PŘIJÍT: V pořadí třetí nepřetržité čtení z Bible nabízí zájemcům dvě možnosti – poslech nebo přímo čtení. Konkatedrála Nanebevzetí P. Marie přivítá pátek 22. března od 18 hodin do soboty 23. března stejného času účastníky Čtení Bible24. z Písma svatého. Při tomto čtyřiadvacetihodinovém čtení biblických úryvků se vystřídá kolem 120 lidí různých věkových kategorií a sociálních vrstev.

Vítání jara a Velikonoční jarmark

KDY: sobota 23. března

KDE: Dětký ranč a kulturní dům Hlučín

PROČ PŘIJÍT: Na Dětském ranči začíná od 10 hodin Vítání jara. Ranč zaplní farmářské tržiště, kde se bude grilovat a hlaním programem bude zábava pro děti. Velikonoční jarmark přivítá návštěvníky od 13 hodin v místním kulturním domě farmářskými trhy, spojenými s ukázkami ručních prací a dílničkami pro děti.

Zdařilá komedie amatérského souboru

KDY: neděle 24. března od 18 hodin

KDE: kulturní dům Hlučín

PROČ PŘIJÍT: Návštěvníky čeká skvělá komedie podle celosvětového bestselleru manželů Peaseových, která v divadelní úpravě lehce stravitelnou formou zkoumá rozdíly mezi myšlením žen a mužů. Nejnovější poznatky z neurologie, evoluční biologie, psychologie a sociologie, které se snaží vysvětlit důvod existence napětí a rozepří mezi příslušníky obou pohlaví, získávají na jevišti podobu hudební komedie. Díky společnému zážitku a smíchu je inscenace možným řešením, jak se s těmi odlišnosti v myšlení a chování vyrovnávat.

FRÝDECKO-MÍSTECKO

Country tance pro každého v každém věku

KDY: pátek 22. března (10.30 h.)

KDE: Národní dům, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 90 Kč/1 lekce, 700 Kč/9 lekcí

PROČ PŘIJÍT: Účastníci kurzu se seznámí se základy country tance pod vedením zkušených lektorů Rostislava Veličky a Barbory Jurišicové.

Kristýna Šebková - koncert

KDY: pátek 22. března (19 h.)

KDE: Katolický lidový dům, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 350 Kč

PROČ PŘIJÍT: Čeká vás jedinečný koncert, ve kterém v podání brněnské zpěvačky s nezaměnitelným silným hlasem – Kristýny Šebkové, zazní největší hity českých, ale také zahraničních zpěvaček, kterými byly a stále jsou například: Edith Piaf, Hana Hegerová, Barbara Streisand, Helena Vondráčková, Lara Fabian, Judita Čeřovská, Marta Kubišová. Těšit se můžete také na písně od nezapomenutelné skupiny Abba a samozřejmě také songy britské zpěvačky Adele, jejichž je Kristýna interpretkou, jako jediného českého revivalu.

Jarní burza nejen vinylových desek

KDY: sobota 23. března (11 – 17 h.)

KDE: Nová scéna Vlast, Frýdek-Místek

ZA KOLIK: 50 Kč

PROČ PŘIJÍT: Přijďte nakoupit či vyměnit vinylová alba, nebo také klasické kazety. Určitě seženete i to, v co jste již nedoufali.

Velikonoční jarmark

KDY: neděle 24. března (9 – 16 h.)

KDE: Zámek Frýdek, FM

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Nechte se zlákat procházkou na dominantu naše města, frýdecký zámek, a projděte se nádvořím, které bude hostit krásně nazdobený velikonoční jarmark plný rukodělných pokladů a lahůdek.

BRUNTÁLSKO

V krnovské Kofole vystoupí Adam Ďurica

KDY: pátek 22. března od 20 hod.

KDE: Kofola music club, Krnov

ZA KOLIK: vstupné 490 Kč

PROČ PŘIJÍT: Adam Ďurica patří momentálně k nejúspěšnějším slovenským interpretům. Svědčí o tom i jeho podzimní turné, z něhož všechny koncerty byly vyprodané ještě před začátkem turné. Na Slovensku sbírá jedno ocenění za druhým. Jeho skladby hrají skoro všechna slovenské rádia. Mandolína, Neľutujem, Spolu, Naše hriechy alebo Zatancuj si so mnou! To vše uslyšíte již tento pátek v Kofola music clubu.

Velikonoční jarmark na zámku Bruntál

KDY: sobota 23. března od 9 hod.

KDE: zámek Bruntál

ZA KOLIK: dospělí 30 Kč, děti od 4 do 15 let 20 Kč, děti do 4 let a ZTP a ZTP/P zdarma

PROČ PŘIJÍT: Zavítejte na tradiční Velikonoční jarmark na zámku Bruntál. Těšit se můžete na prodej velikonočních výrobků, hudební vystoupení Městského dechového orchestru Bruntál i na tvořivé dílničky v podání Střediska volného času Bruntál a mnohem víc.

Odhalení nové expozice kovárny na kosárně v Karlovicích

KDY: sobota 23. března od 15 hod.

KDE: kosárna v Karlovicích

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: V sobotu proběhne na kosárně v Karlovicích odhalení zcela nové expozice kovárny. Tu představí její autor - historik Igor Hornišer. V tento den proběhne i slavnostní vernisáž výstavy poDoba kovOVA, kterou si připravilo Umělecké slévárenství Ostrava z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Celá akce proběhne pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáše Curyla. Pro děti bude připraven i zábavný workshop.

Poklady z půdy

KDY: víkend 23. a 24. března od 9 do 17 hodin

KDE: Flemmichova vila, Krnov

ZA KOLIK: 50 Kč (slevněné vstupné 30 Kč - platí pro děti, studenty a seniory nad 65 let)

PROČ PŘIJÍT: Tvrzení, že na půdách domů, zejména těch starších, lze ledacos najít, je až otřepanou frází. Nicméně, stále pravdivou. Přesvědčili se o tom také manželé Janešíkovi, kteří v Linhartovech zakoupili rozlehlejší budovu dřívějšího hostince. Teď své nálezy předkládají zájemcům z Krnova a širokého okolí, kteří se mohou prozkoumat ojedinělý nález předmětů a ošacení z období 40. let 20. století.