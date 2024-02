Bylo 10. ledna 2015, když se v 15.15 ozval z domu číslo 215 v Dukelské ulici v Šenově u Nového Jičína zvuk exploze. V těchto dnech vila, která se stala předmětem pojišťovacího podvodu, při němž zemřeli dva lidé, šla k zemi. Současný majitel se rozhodl pro demolici.

Demolice vily v Dukelské ulici v šenově u Nového Jičína - 11.února 2024 | Video: Deník/Ivan Pavelek

Jen hromady sutin a dřeva jsou v těchto dnech k vidění na zahradě, která leží na rozhraní obce Šenov u Nového Jičína a města Nový Jičín. Kdysi v místě stávala jedna ze dvou vil, které vedle sebe nechal koncem 19. století postavit kloboučnický továrník Anton Peschel. Ve vile kdysi sídlila mateřská škola, v roce 1992 ji koupil, tehdy ještě od města Nový Jičín, za 3,5 milionu korun chorvatský podnikatel Goran Boban. Ve druhé vile po osamostatnění od Nového Jičína sídlí Obecní úřad Šenov u Nového Jičína.

Vila Clea, jak prozrazoval nápis na vstupní bráně, patřila k architektonickým ozdobám, majitel do ní postupně investoval okolo dvaceti milionů korun. Vše se změnilo onoho 10. ledna, kdy se z útrob vily ozval výbuch. V té době nikdo netušil, že ve sklepení domu zemřeli dva lidé. O jejich přítomnosti pomlčel také majitel vily, který stál v době výbuchu nedaleko místa. Těla dvou mužů se našla až po zhruba čtyřech měsících.

Skládanka dostala definitivní podobu u soudu, který v září 2017 odsoudil tehdy pětapadesátiletého majitele ke čtyřem letům vězení za to, že kvůli pojistce nechal vyhodit do vzduchu svůj dům v Šenově a takě za neposkytnutí pomoci. Při explozi zemřeli jeho dva krajané, s nimiž podle soudu vše naplánoval. Cizinec navíc dostal peněžitý trest ve výši půl milionu korun.

Na explozi si majitel najal dva krajany s minulostí v armádě, kteří v suterénu umístili propanbutanové láhve a vojenskou trhavinu s rozbuškami a zápalnicemi. K iniciaci však došlo dříve, než stačili utéct. Oba na místě zemřeli. Přestože sutiny již v lednu krátce po explozi prošel pes vycvičený na vyhledávání zavalených osob, nic tehdy nenašel. Těla se podařilo nalézt až v květnu při důkladnější prohlídce.

K nové prohlídce přiměla policisty skutečnost, že na nedalekém parkovišti u obchodního centra stálo ještě v únoru opuštěné auto s chorvatskou značkou. Uvnitř se nacházela trhavina. Při dalším vyšetřování vyšlo najevo, že Chorvaté, kteří ve voze cestovali, jsou již několik měsíců pohřešováni. Také se ukázalo, že s jedním z nich majitel domu nedlouho před výbuchem telefonoval.

V červnu 2019 se vila objevila v nabídce elektronických dražeb souvisejících s exekucemi. Cenu nemovitosti i s pozemkem přesahující 3000 metrů čtverečních znalec stanovil na sedm a půl milionu korun. V detailech dražby bylo uvedeno, že objekt je staticky narušen a předpokládá se, že nejméně třetina stavby se musí zbourat a postavit znovu.

Starosta Nového Šenova u Nového Jičína Jaromír Kadlec tenkrát Deníku řekl, že denně sledují postupující úpadek objektu. „Když člověk vidí fotografie zevnitř, tak se zhrozí, v jakém je to stavu. Zvenčí od cesty vila vypadá ještě poměrně zachovale. Uvnitř snad ale není žádná stěna, která by držela pohromadě se sousední. Jsou tam velké praskliny. Výbuch vyrval dokonce stropy,“ popsal Jaromír Kadlec s tím, že vila vypadá na demolici. „Tam má cenu jenom pozemek,“ dodal.

Podobně popsal stav vily Ivan Machát, ředitel společnosti Gemini oční klinika, která je akcionářem společnosti Stosta Nový Jičín současného majitele pozemku a objektu v Dukelské ulici. „Snažili jsme se to zachránit, ale odborníci, které jsme tam poslali, řekli, že to poškození základů je tak rozsáhlé, že nedoporučují, abychom to nechali stát. Celé to vyletělo do vzduchu a dopadlo zpět. Záchrana by nebyla o statisících ale spíše o milionech a možná ještě ve vyšších řádech,“ sdělil pro Deník Ivan Machát.

„Chceme z toho udělat zdravotnické zařízení a administrativní část pro sesterskou společnost. Zatím není rozhodnuto pro kterou společnost to bude,“ doplnil Ivan Machát a dodal, že stavět by chtěli co nejdříve. Bude prý záležet na rychlosti dotčených institucí.