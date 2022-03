Není divu, že Štramberk je cílem tisíců turistů. Štramberk je ale město s každodenními radostmi i starostmi. Trochu komplikací přinesou místním obyvatelům i návštěvníkům příští měsíce, kdy se město pustí do oprav místních komunikací.

Štramberk je vyhledávaným cílem mnoha turistů.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Aby nebylo úplně zle, práce jsou rozdělené do dvou etap. První by měla začít 19. dubna, kdy začne oprava silnice od restaurace Palárna až k jednosměrce ve směru do centra. V další etapě, která by měla začít 16. května, přijdou na řadu úsek od zdravotního střediska po městský úřad a cesta na Horečku, což je název místní ulice.

Starostka Štramberka Andrea Hlávková si uvědomuje, že občany a návštěvníky města čekají dopravní omezení. „Ale chtěli jsme, aby to bylo hotové ještě než začne plná turistická sezona a ještě před poutí,“ dodává Andrea Hlávková.

Vzhledem k tomu, že přísná protiepidemická opatření spojená s výskytem onemocnění covid-19 letos už pravděpodobně nebudou, dá se očekávat, že příliv turistů bude obrovský. A to už možná hned v dubnu, kdy se po roční přestávce opět uskuteční slavnostní otevření štramberské Trúby, která nedávno prošla rekonstrukcí.

Starostka očekává, že v sezóně nebude nouze o kolizní situace. „Nabízíme k dispozici při akcích odstavná parkoviště jako je například plocha na Novojičínské ulici, ale teď je taková doba, že návštěvníci se snaží zaparkovat co nejblíže centru. Vzhledem k tomu, že tady je to pro rezidenty, nastávají tady nepříjemné situace, které musí řešit městská policie,“ vysvětluje Andrea Hlávková.

Jubileum Národního sadu

Štramberk ale není jen Trúba, dalším z vyhledávaných turistických lákadel je proslulá jeskyně Šipka, která se nachází v areálu Národního sadu. A letos je to právě sto let od vzniku Národního sadu. Starostka Andrea Hlávková poznamenává, že město má již dřívějška připravený projekt, který letos nechali aktualizovat.

„Už je nachystaný. Máme informace, že má být vypsaná dotace na rekonstrukce nebo revitalizace veřejných prostor. Chceme Národní sad rekonstruovat. V jeho dolní části by se měl vybudovat amfiteátr a dětské hřiště. Úpravou by měl projít celý areál, včetně míst, kde jsou sochy, přibudou nějaké naučné stezky a podobně. To by byl podle mě pěkný dárek k tomu výročí,“ uzavírá Andrea Hlávková s tím, že připomenutí sta let existence Národního sadu by se mělo uskutečnit letos v srpnu.

Název štramberské uši je od roku 2000 obchodní značka.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Uši mají být vzpomínkou na Tatary

Oblíbená cukrovinka Štramberské uši má podle pověsti prapůvod v krvavém tažení Tatarů (ve skutečnosti se ale jednalo o Mongoly, středověké obyvatelstvo si obě etnika totiž pletlo) v 13. století. Když si jejich vojsko rozložilo tábor v úpatí hory Kotouč, přišla v noci velká bouře, místní obyvatelé využili přívalů vody, prokopali hráz nedalekého rybníka a tábor nájezdníků vytopili.

Když voda opadla, v ležení údajně našli vaky s nasolenýma lidskýma ušima, které Tataři utínali křesťanům a posílali svému chánovi. Štramberské uši jsou v současné době výrobkem z perníkového těsta ve tvaru kornoutu. Od roku 2000 obchodní značku Štramberské uši může nést pouze produkt vyrobený na území Štramberka. Výrobci, kteří pod touto značkou prodávají, mají přidělenou licenci.

Muzeum Šipka bylo ve štramberku otevřeno v roce 2020.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Muzea připomínají Šipku a malíře Buriana

Dvě muzea se nacházejí v centru Štramberka. To pod náměstím bylo otevřeno před dvěma roky a jeho jednotícím prvkem je jeskyně Šipka, ve které 26. srpna 1880 nalezl archeolog Karel Jaroslav Maška čelist neandertálského dítěte, čímž se jeskyně zařadila mezi celosvětové unikáty.

Kopii čelisti je možno zhlédnout právě v tomto muzeu. Druhé muzeum je na náměstí nedaleko kostela a je zasvěceno malíři a ilustrátorovi Zdeňkovi Burianovi, jenž se narodil v Kopřivnici, a nějaký čas ve Štramberku bydlel.