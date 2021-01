„Naše odběrové místo bude již standardně nabízet všem příchozím pacientům, ať už indikovaným či samoplátcům, možnost podstoupit odběr vzorku ze slin. Samozřejmě, pokud někdo bude preferovat stěr z nosohltanu, i tato možnost zůstane v nabídce. Předpokládáme však, že naprostá většina příchozích projeví zájem právě o test ze slin,“ uvedl ústavní hygienik Nemocnice Agel Ostrava-Vítkovice Radek Mikšík.

Nová metoda odběru vzorku ze slin je pro pacienty výrazně příjemnější. Stačí, aby několikrát zakašlali do roušky a poté vyplivli do malé zkumavky za pomocí trychtýře své sliny. Pacient nesmí alespoň 10 minut před odběrem slin kouřit, pít, jíst nebo žvýkat žvýkačku. „Zdravotnický personál bude důkladně kontrolovat, zda pacient splnil všechny podmínky a v případě, že tomu tak nebude, bude odběr ze slin kontraindikován a příchozímu bude proveden stěr z nosohltanu,“ doplnil Mikšík.

Novinku může odběrové místo vítkovické nemocnice nabídnout díky spolupráci s laboratoří Agellab, která jako první společnost na Moravě dostala povolení Státního zdravotního ústavu provádět PCR vyšetření ze vzorku slin.

Pozor, nový systém objednání!

K PCR vyšetření ze slin se mohou lidé objednat do nemocnice sami, a to nejen samoplátci, ale také indikovaní pacienti. Od února začíná platit nový systém objednávání k provedení indikovaného testu na zjištění covid pozitivity metodou PCR.

Zatímco dosud byl pacientovi s podezřením na covid-19 přidělen termín vyšetření lékařem, od února si jej zarezervuje online sám v systému Reservatic: Rezervační kalendář - Nemocnice Agel Ostrava-Vítkovice a… | Reservatic

Testy ze slin také v Novém Jičíně

Odběry ze vzorku slin budou od února standardně nabízet také na covid odběrovém místě na Poliklinice Agel v Novém Jičíně na Revoluční ulici. Zdejší odběrové místo je však určeno pouze samoplátcům. Jeho provozní doba je pondělí, úterý a čtvrtek, vždy od 16 do 18 hodin. I zde je možné objednat se online, a to v systému Reservio: Laboratoře Agel a.s. - Samoplátci - Online rezervace (reservio.cz)