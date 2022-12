Úprava jízdního řádu tak zhorší vlakové spojení mimo špičku na trase mezi Olomoucí a Ostravou. Z Olomouce do Ostravy pojede první přímý vlak v 8 hodin.

Na změnu s odkazem na finální verzi jízdního řádu, která začne platit v neděli, upozornil server Zdopravy.cz. „Linka Ex 1 je v úseku Praha – Ostrava provozovaná na obchodní riziko ČD a rozsah dopravy přizpůsobujeme vývoji poptávky a souvisejícím dopadům do ekonomiky této linky, stejně jako ostatní dopravci,“ citoval server mluvčího Českých drah Petra Šťáhlavského.

Jinými slovy, vlaky v tyto okrajové časy nejsou dostatečně využívané. To ukazuje i řazení vlaku. Aktuálně jezdí lokomotiva jen se dvěma vozy. V neděli jezdil ještě tento tento rychlík do Prahy, v pondělí zpět.

Zatímco většinu dálkových linek si u dopravců objednává ministerstvo a stanovuje tak jízdní řád, linka Ex 1 Praha – Ostrava je mimo jeho kontrolu. Po vstupu RegioJetu na tuto trasu před deseti lety došlo ke zrušení závazku veřejné služby. Dopravci zde nasazují spoje tak, jak se jim vyplatí nebo jim vychází oběhy vozidel.

Dříve či později jen s přestupem

Zatímco konkurence a liberalizace přinesla rozšíření nabídky a snížení cen, vyjmutí z objednávky přineslo i negativum v podobě osekání spojů v takzvaném dopravním sedlu, tedy kdy jezdí málo lidí. V minulosti to znamenalo zrušení rychlíku Beskyd, který vyjížděl z Prahy již před pátou hodinu ranní. Z Prahy do Ostravy se tak není možné dostat tak, aby byl cestující ve třetím největším městě do 9 hodin ráno.

V případě spojení Ostrava – Olomouc dosud poslední vlak odjíždí ve 22:53 (Leo Express), i ten ale posune svůj odjezd a poslední spoj pojede ve 21:10. Z Olomouce pojede první vlak přímo v 8 hodin RegioJet. Před tím bude možné se do Ostravy dostat s přestupem v Přerově.

V minulosti se mluvilo o tom, že by ministerstvo objednalo u dopravců vlaky v okrajových časech. Ministerstvo se za dva týdny k problematice nevyjádřilo.