/FOTOGALERIE, VIDEO/ Vodácká sezona začala. Členové ostravského vodáckého klubu Campanula s vodáky z polského klubu Jooonyyy v sobotu slavnostně otevřeli a sjeli horní tok řeky Odry.

Přijíždím k místu za Spálovem, kde se letos již potřinácté sjeli vodáci k zahájení sezony. Napadá mě, že čtyři stupně mrazu nejsou zrovna ideální, pro sjíždění řeky.

„Už jsme bourali i ledy,“ říká mí vodák Martin a zároveň si pochvaluje, že je dost vody. Na mráz prý jsou vodáci zvyklí. „Jezdí se novoroční Olše. Běžně se nosí neopreny, a to i v létě. Když se nabere, tak ten neopren hřeje. Horší jsou uši a nos,“ dodává Martin s tím, že z místa pod Ústím Budišovky, kde stojíme, jezdí až do Louček, místní části Oder, kde spí ve mlýně. „Poláci spí na Maria Skále,“ doplňuje.

Blíží se poledne a předseda ostravského klubu Campanula Adam Šindler svolává účastníky, které vítá. „Dnes máme trochu více vody, takže něco řeknu k trati. Ti, kteří pojedou jako první, měli by si uvědomit, že po cestě máme ještě dva spadlé stromy. Dá se před tím v pohodě zastavit,“ sděluje a dodává, že si bere na vodu pilu. Nato upozorňuje na nesjízdný jez mezi Heřmánkami a Jakubčovicemi nad Odrou. „Je tam hodně vody a je hodně nebezpečný. Je tam cedule zákaz sjezdu. Respektujte to, prosím,“ zdůraznil.

Nastává slavnostní okamžik. Vodácí vyvolávají Neptuna a po chvilce se objevuje Ivo Carbol coby Neptun či Poseidon, který s velkým zlatým klíčem vstupuje do řeky. Přání vodáků, aby Neptun řeku odemknul, nestačí, a tak Adam Šindler vlévá do vody Odry pořádnou dávku rumu, vodáci slibují, že se nebudou topit a nebudou pít, což Neptuna obměkčuje. Ten třikrát otáčí ve vodě klíčem a předává řeku nedočkavcům.

Řeka Odra je vůbec první, kterou ostravští vodáci otevírají. „Potom otevíráme ostravské vodácké stezky a pak Moravici. Horní Odru děláme potřinácté ve spolupráci s Poláky, protože to má pak spojitost s Polskem,“ vysvětluje přítomnost vodáků zpoza hranic Adam Šindler. Přecházím k Polákům, ten, který vypadá, že je nejstarší, už je nachystaný. Říká mi, že se jmenuje Janusz a je z Chorzówa, zatímco klub je v Chalupkách u hranice České republiky s Polskem. „Jedu tady podruhé. Líbí se mi to tady,“ říká a po pár sekundách sjíždí z břehu do řeky následován dalšími vodáky. Do člunu už usedají také Adam Šindler s kolegyní a další ostravští vodáci. Ozývá se vodácké „Ahoooj!“ a loďky po chvilce mizí s proudem Odry.