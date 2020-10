Přes noc voda opadla, starostové dotčených obcí věří, že v následujících dnech už by měla být situace klidnější, přestože ještě mají přijít dešťové srážky.

Situace vypadala hodně dramaticky v Jeseníku nad Odrou a také v Bravanticích. Starosta Jeseníku nad Odrou Tomáš Machýček s úlevou konstatoval, že voda naštěstí zaplavila jen zahrady a sklepy.

„Už nám voda začala narážet v jednom místě o mostovku na mostě v centru obce, což je pro nás jakási měrka. Skákalo to po centimetrech nahoru dolů, ale měli jsme obavy, protože v Polomi, což je pro nás směrodatné, to šlo po pěti centimetrech nahoru. Nikdo neví v takové chvíli, co se v takovém krátkém úseku může stát a kolik toho nateče,“ řekl pro Deník Tomáš Machýček.

„Pokud jde o škody, ty jsou spíše psychického rázu,“ poznamenal Tomáš Machýček s tím, že zaznamenal, že by měl v pátek přijít další déšť, ale ten by neměl být tak intenzivní.

S obavami sledovali říčku Sezinu obyvatelé v Bravanticích. Ta se naštěstí rozlila jen do zahrad a do několika sklepů. Starosta Rudolf Němec uvedl, že ještě předtím, než voda dosáhla k obydlím, tak věci z některých ohrožených sklepů lidé s pomocí obce vynesli. „Bylo to těsné, u čtyř domů se to zastavilo prakticky před prahem,“ pokračoval bravantický starosta a dodal, že obec pro jistotu zajistila pytle s pískem.

„Špatné bylo, že to začalo stoupat v noci, takže to bylo náročné pro lidi hlavně psychicky. Ti lidi nespí a připravují se na to, kdyby bylo zle,“ podotkl Rudolf Němec a dodal, že pro jistotu pozvedali věci, které by mohla voda zasáhnout a poškodit. „Dnes budeme odčerpávat vodu, ze zasažených sklepů. Už jsme to hlásili rozhlasem,“ dodal Rudolf Němec.

Na třetím stupni povodňové aktivity byla rovněž Bílovka v Bílovci. Starostka Bílovce Renata Mikolašová sdělila, že vše se naštěstí obešlo bez škod. „Máme asi čtyři nějaká lehčí zatečení, po prudkých lijácích to někdy bývá horší. Zatopená byla jen část cyklostezky, kterou budeme muset očistit od nánosu, ale jinak je vše v pořádku,“ uvedla Renata Mikolašová.

Podobně se vyjádřil také Libor Helis, starosta Oder, kde Odra byla delší dobu rovněž na III. stupni povodňové aktivity. „Bylo zatopených pár sklepů, v Loučkách jsme pro jistotu doporučili evakuaci jednoho pána a na několika místech se prováděla preventivní záchrana majetku. Trochu se nám zvedla voda v přehradě Vítovka, tam se provádělo čištění česla, aby voda měla kudy odtékat, ale jinak se nedělo nic mimořádného,“ řekl starosta Oder.

„V příštích dnech by ještě měly přijít nějaké deště, ale myslím si, že by to mělo být v pořádku. Chceme se ještě domluvit s povodím, aby upustili nějaké přehrady. Bylo by dobré, kdyby to udělali ještě teď, dokud je té vody hodně, dokud jsou lidi obezřetní,“ uzavřel Libor Helis.