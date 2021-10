VOLBY 2021 v MS kraji: Vyhrálo zde ANO, podezření na kupčení v Ostravě

Letošní volby do Poslanecké sněmovny skončily. Volební místnosti se uzavřely a začalo sčítání hlasů. Zatímco průměrná účast prvního dne v Moravskoslezském kraji přesáhla hranici 30 procent, v sobotu se zvýšila na 60. Všechny strany a hnutí právě v Moravskoslezském kraji nasadily do hry ty nejsilnější osobnosti, které měly k dispozici. Sledujte s námi dění v regionu až do sečtení všech hlasů.

Volební výsledek v MS kraji těsně před sečteních všech hlasů. | Foto: Koláž Deníku