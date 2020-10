Mezi nimi a komisí totiž byly skleněné tabule. Zapisovatelka komise Eva Rusková pro Novojičínský deník uvedla, že ten, kdo měl k dispozici skleněné tabule, mohl je využít.

„Ta skla jsme si pořídili na obecní úřad už na jaře, když to začalo. Dávali jsme to do kanceláří, které mají styk s veřejností. Tak jsme to teď využili i na ty volby. Říkali jsme si, že by to mohlo prospět věci,“ vysvětlila Eva Rusková, která je zaměstnankyní Obecního úřadu Kunín a doplnila, že členové komise ještě mají roušky na obličeji a rukavice a pro voliče je u vstupu bezdotykový stojan s dezinfekcí. „A průběžně nám tady chodí uklízet,“ dodala Eva Rusková.