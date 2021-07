Malebná obec Nýdek na Třinecku se 2100 obyvateli působí na návštěvníky jako oáza klidu. Nádherná příroda, lidé nikde nespěchají, spokojení turisté. Chtělo by se říct, ráj na zemi. Přesto se tu před šesti roky odehrál otřesný zločin, který se ani do dnešního dne nepodařilo vyřešit.

Jeden ze zdejších obyvatel zemřel rukou neznámého vraha. Obětí se stal rodák Pavel Niedoba (62 let).

V sobotu 27. června 2015 byl nalezen mrtvý u svého rybníka. Někdo ho ubodal. O případu dosud nebyly zveřejněny žádné podrobnosti, policie se během bilančních tiskových konferencí pokaždé omezila na konstatování, že mezi neobjasněnými činy zůstává i vražda muže z Nýdku.

Hodný a slušný člověk

Deník se vydal do obce, kde všichni o mrtvém mluvili jako o slušném, poctivém a nekonfliktním člověku. U hřbitova na kopci, kde má rodina Pavla Niedoby hrob, jsme narazili na jeho kolegu z práce – Libora Cieslara.

„Pracovali jsme v Třineckých železárnách. Sice na různých směnách, ale občas jsme se potkávali. Jinak jsme se samozřejmě znali z obce, oba jsme z Nýdku. Byl to hodný, klidný a tichý chlap. Ani do hospody nechodil, jen zcela výjimečně. Do důchodu mu snad scházelo jen několik dnů. Už měl odrobené roky. Trochu jsem si ho kvůli tomu dobíral,“ řekl Libor Cieslar.

Že jeho kamarád je po smrti, se dozvěděl ve zdejší hospodě. „Úplně nás to vzalo,“ dodal s tím, že všechny zarazilo, že se o vraždě nikde nepsalo.

Jen tak by se nedal

Na Pavla Niedobu při návštěvě Deníku vzpomínali i hosté Nýdecké boudy, která na náměstí nabízí příjemné vnitřní i venkovní posezení. „Jsme vzdálení příbuzní. Byl to normální chlap. Nikdy nikomu neublížil, snažil se každému vyhovět. Nevím o tom, že by měl tady s někým konflikty, ani do hospody nechodil,“ řekl muž, který si však přál zůstat v anonymitě.

Jak dodal, vůbec si nedokáže představit, že by vrahem mohl být člověk z obce. „Někdo ho tam musel překvapit. Pavel byl udělaný chlap, který by se jen tak nenechal,“ dodal.

Také prodavačka v potravinách na Pavla Niedobu vzpomínala jako na laskavého člověka. „Více ho znali mí rodiče. Měl spoustu plánů na důchod. Miloval dřevo, dělal z něj různé výrobky, například dýnka a další. Potom je nosil jako dárky, když šel k někomu na návštěvu,“ uvedla prodavačka.

Starosta

Starosta obce Jan Konečný doufá, že se vraha, přestože od hrůzného činu uplynulo šest let, podaří dopadnout. „Ten čin si nikdo neumí vysvětlit,“ řekla starosta, který také o Pavlu Niedobovi hovořil jako o pohodovém člověku. „Když bylo třeba, ostatním pomáhal. Měl traktor, někdy něco přivezl, jindy pomohl orat a podobně,“ doplnil Michal Konečný.

Na osudný den si dobře vzpomíná. „Vím, že byla sobota, ten den jsem oddával svatbu,“ řekl. Ani on nezná detaily policejního vyšetřování. „Jen nám tehdy řekli, že se budou pohybovat po obci a mluvit s lidmi. Pak už nic,“ prohlásil.

Spekulace

Podle informací, které kolují mezi místními, šel Pavel Niedoba v odpoledních hodinách ke svým malým rybníkům, které měl za domem. Když se delší dobu nevracel, vydali se ho příbuzní hledat. U jednoho z rybníků je čekal hrůzný nález. Vrah muže několikrát bodl a tělo ukryl v bedně u rybníka.

Spekuluje se o přistiženém pytlákovi, který lovil ryby, mluví se také o možnosti, že vrah mohl přijít z nedalekého Polska, vyloučit ale stále nelze ani variantu, že muže zabil někdo z obce, byť tomu nikdo nechce věřit. Zbraň se nepodařilo najít, policisté nechali rybníky vypustit, hledali i na dalších místech. Marně.

VYJÁDŘENÍ POLICIE

Deník požádal o vyjádření moravskoslezskou policii, za kterou odpovídala její mluvčí Pavla Jiroušková:



Místo a čas hrůzného nálezu:

„Poškozený byl nalezen dne 27. června 2015 kolem 19. hodiny rodinným příslušníkem nedaleko od svého bydliště v dřevěné bedně v lesním porostu u místního potoka. Předmětná bedna s příklopným víkem sloužila k zakrytí svépomocně vyrobeného filtračního zařízení přítoku vody do rybníka.“



Příčina smrti:

„Bodná zranění.“



Motiv:

„Přesný motiv se nepodařilo zjistit, pravděpodobně situační konflikt.“



Vyšetřování:

„Po celou dobu bylo prováděno rozsáhlé prověřování rodinných příslušníků, známých, spoluobčanů, kontaktů poškozeného a zájmových osob. Zajištěné stopy byly podrobeny znaleckým zkoumáním. Jednoznačný motiv ani pachatele skutku se nepodařilo odhalit. Téměř po roce a půl intenzivního prověřování byl případ v prosinci roku 2016 odložen. I po odložení věci, tak jako u jiných takových případů, se k události vracíme. Z taktických důvodů a s ohledem na rodinné příslušníky poškozeného nebudeme zatím sdělovat bližší informace.“



Pomoc veřejnosti:

„Svědectvím nám mohou napomoci osoby, které se pohybovaly v danou dobu na místě události v lesní porostu či poblíž místa události, například trampové. Mohly si povšimnout pohybu dalších osob či osoby a skutečností, které by mohly napomoci objasnění věci.“