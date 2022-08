Drahomír Černický, jeden z organizátorů akce, měl po odjetí první desítky závodníků nejlepší čas. Přitom třikrát minul vleže. „Tu ležku jsem zdrbal, možná špatná vzduchovka, stojku jsem ale odstřílel bez chyby a stroj jel dobře, takže celkově to bylo dobré,“ řekl Drahomír Černický.

Jamajský babetatlonista v podání dalšího z organizátorů Silvestra Velochy přiznal, že do závodu vstupoval s velkými ambicemi, ale nějak to nevyšlo. Obavy z ostatních členů jamajského týmu ale neměl. „Oni jsou hodně tolerantní …,“ naznačil se smíchem Silvestr Velocha a dodal, že po dešti to trochu klouzalo, ale příčinou horšího výsledku byla zejména střelba.

Dvě rány vestoje netrefil ani velký favorit závodu, jeho trojnásobný vítěz Martin Majer. V době, kdy poskytl krátký rozhovor pro Deník, a kdy ještě neměli všichni závodníci odjeto, měl nejlepší celkový čas.

„Pokud by se to dnes povedlo, vyhrál bych to potřetí za sebou,“ poznamenal závodník se startovním číslem 124. Jeho babetta jela skvěle, přestože se o ní, jak uvedl, příliš nestará.

„Většinou je po celý rok zaparkovaná v garáži a vytáhnu ji až před závody, abych ji projel. Včera jsem měl menší nehodu, takže byly nutné ještě nějaké menší opravy,“ pokračoval Martin Majer, jenž na akci nedá dopustit. „Myslím si, že je to rok od roku lepší, a pokud to tak bude pokračovat, může to být proslulejší než oblíbené obecní slavnosti na výročí Mendela,“ dodal Martin Majer.