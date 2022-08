„Nejprve jsme uvažovali, že uděláme nějaký okruh. Řekl jsem, že to není atraktivní, že dokola může jezdit s prominutím kdejaký blbec. Tak jsme si řekli, že k tomu přidáme střelbu a pozveme Gabrielu Soukalovou, které se zrovna dařilo. Hned ten rok jsme to uspořádali, i když jsme netušili, jak to dopadne. A sjelo se asi šestatřicet závodníků. Tak jsme začali a je to čím dál lepší,“ říká Drahomír Černický a dodává, že v Novém Jičíně má kamaráda, který na soutěž vyšle nějaké automobily veterány, z nichž je minivýstava, zpestřením pak jsou tombola a večerní zábava.

Běžně se nyní soutěže účastní okolo čtyřiceti závodníků. Pravidla jsou podobná jako v biatlonu. Skupina závodníků nejprve absolvuje okruh dlouhý asi tři a půl kilometrů zahrnující Hynčice, Emauzy a Vražné, po příjezdu na fotbalové hřiště závodníci odstřílejí tři rány vestoje. „Za každou ránu co netrefí, mají trestné kolo na polovině hřiště,“ upozorňuje Drahomír Černický. Po „stojce závodníci absolvují druhé kolo zmíněnými částmi Vražného, po něm odstřílejí vleže a vyrážejí do finálového okruhu. Organizátoři mají vzduchovky ve střílnách, z bezpečnostních důvodů nechtějí, aby závodníci jezdili okruhy se vzduchovkami na zádech. Kvůli bezpečnosti je také trasa okruhu zvolená tak, že závodníci zatáčejí na každé křižovatce jen doprava.

„Máme osm střílen, závodníci jsou po deseti ve skupinách a na start je pouštíme postupně po jednom vždy dvacet sekund po sobě. Tak, aby se na střelnici nepotkali dva u jedné střílny. Mívali jsme kdysi problém s časomírou, která se nám pokaždé nějak pokazila, tak jsem koupil hodiny na vaření vajec. Jsou do sta minut a funguje to,“ poznamenává s úsměvem Drahomír Černický.

Masky: jezdili tu farář, Červená Karkulka nebo Ozzy Osbourne

Vraženský Babetatlon už má své jméno. Další z organizátorů Silvestr Velocha doplňuje, že do Vražného jezdí borci třeba až z Orlové. „Na první ročník dojeli po vlastní ose, ale pak už to raději vozili. Jinak se stává běžně, že někdo nedojede. Na to máme sběrný vůz, čtyřkolku s vozíkem, která sbírá odpadlíky,“ dodává a později na dotaz Deníku, jestli skutečně oslovili úspěšnou biatlonistku Gabrielu Soukalovou odpovídá: „Předloni jsem jí psal mail, jestli by náhodou nechtěla přijet. Nevím, jestli odepisovala ona, nebo někdo jiný, ale přišla mi odpověď, že je zaneprázdněná,“ říká Silvestr Velocha.

Odměny po závodech dostávají účastníci na prvních třech místech, občas bývá ženská kategorie, ale ženy se prý účastní málo, oceňován je nejstarší účastník a také se uděluje cena za nejlepší masku, protože někteří účastníci jezdí v převlecích. „Už tady jezdili třeba farář, Červená Karkulka nebo Ozzy Osbourne,“ upřesňuje Silvestr Velocha.

Oba organizátoři se závodu účastní také. Vyjíždějí v první desítce, aby pak mohli zvládnout organizační věci. Na akci se podle nich podílí okolo třiceti lidí, převážně rodičů malých fotbalistů. Drahomír Černický má na svém kontě dokonce nějaké úspěchy, v prvním ročníku zvítězil, v loňském byl druhý.

Letošní ročník Vraženského Babetatlonu se uskuteční v sobotu 6. srpna. Registrace a sraz účastníků je na hřišti ve Vražném v době od 13 do 14 hodin. Start je v 15 hodin. Drahomír Černický i Silvestr Velocha už se těší. Vždyť loni se na akci přišlo podívat odhadem okolo čtyř stovek lidí. „Myslím si, že nikomu z účastníků až tolik nejde o vítězství, jde o tu srandu,“ uzavírá Silvestr Velocha.