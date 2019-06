Nové stavby představila starostka Vrchů Jiřina Pešlová ve čtvrtek 27. června. Přítomní tomu byli ministr životního prostředí Richard Brabec a ředitel Státního fondu životního prostředí Petr Valdman. „Ta voda tady byla hodně železitá, obsahovala velké množství manganu a bylo ji málo. Bílé triko si tady nekupoval nikdo,“ prohodila žertem Jiřina Pešlová.

V rámci akce obec nechala udělat nový stometrový vrt voda z něj projde úpravnou a potom jde do vodojemu, odkud je rozvedená do domácností. Těch je podle Jiřiny Pešlové napojena asi polovina. „Ten vrt a ta úprava už počítá s tím, že by se obec mohla rozrůst, že by tady mohla být nová výstavba domků,“ poznamenala starostka Vrchů a upřesnila že projekt stál celkem okolo šesti milionů korun, přičemž dotace tvořila zhruba polovinu.

Celý systém jde hlídat z kanceláře. „Všechno to ukáže, jestli to správně dávkuje, jestli je porucha a podobně,“ pokračovala Jiřina Pešlová, kterou doplnil Ivo Hrabal ze společnosti QLine a. s., jedné z dodavatelských firem. „Když jsme tady čistili vodojem, tak jsme po dva dny ten vodojem na kopci zavřeli a na počítači jsme nastavili stejný tlak, kterým šla voda přímo z úpravny do potrubí. Takže ti vůbec nic nepoznali,“ přiblížil jednu z výhod systému Ivo Hrabal.

To, že voda je dobrá konstatoval také ministr Richard Brabec, který ji ochutnal hned v úpravně. Řekl, že v poslední době je okolo čtyř stovek podobných projektů. „Je to celorepublikově velmi úspěšné, protože je to rychlá cesta, jak dostat vodu k lidem. Ale je tady riziko, že to může být provizorní, neboť s klimatickými změnami té vody ubývá a může přijít doba, že voda nebude ani v těch sto metrech,“ řekl ministr Brabec.