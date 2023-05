Za vstupy na krytý i venkovní bazén a zimní stadion v Novém Jičíně si návštěvníci připlatí. Rada města Nový Jičín rozhodla o navýšení cen vstupů do těchto zařízení.

Koupaliště v Novém Jičíně. | Foto: Deník/Ivan Pavelek

Od 1. května se již zvýšila cena vstupného na zimní stadion, od 1. června bude dražší vstup do venkovního bazénu, a od 1. července podraží vstup do krytého bazénu. Ředitel bazénu Pavel Kelar uvedl, že se jedná především o reakci na růst cen elektřiny, tepla a vody a s tím související zvyšující se náklady na provoz.

„Pro letošní rok jsou celkové náklady na provoz objektu krytého bazénu se sportovní halou plánovány o zhruba třicet procent vyšší oproti plánovaným nákladům pro loňský rok. Proto jsme přistoupili k navýšení cen vstupného, a to ve výši patnácti procent, abychom alespoň částečně zohlednili celkové náklady na provoz do ceny vstupného,“ doplnil Kelar.,“ sdělil Pavel Kelar.

Základní cena vstupného na krytý bazén na jednu hodinu se tak zvýší ze 75 korun na 86 korun, u dětí do 15 let, studentů a držitelů ZTP z 38 korun na 44 korun, a u seniorů od 65 let z 60 korun na 69 korun. Nárůst cen ve výši 15 procent se dotkne i permanentek a rovněž nebytových prostor, s výjimkou restaurace ve sportovním areálu.

Za venkovní bazén by po navýšení ceny měl dospělý návštěvník zaplatit za celodenní vstupné 105 korun, dítě zhruba polovinu. Na zimním stadionu se cena pronájmu ledové plochy zimního stadionu na hodinu se zvýší o 400 korun, vstupné na veřejné bruslení podraží o 10 korun, u dospělých na 60 u dětí na 50 korun.

Místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský upozornil, že cílem navýšení vstupného není zbohatnutí města, ale uchování hodnoty peněz a snaha o to, zabránit dalšímu rozevírání nůžek mezi výší nákladů a výnosů. „I přes zvyšující se náklady na provoz těchto sportovišť je pro město prioritou jejich fungování a poskytnutí možnosti jejich využití jak sportovními oddíly, tak širokou veřejností,“ podotkl Václav Dobrozemský.

Místostarosta zároveň ocenil, že se oběma provozovatelům zmíněných zařízení, Basketbalovému klubu Nový Jičín i Hokejovému klubu Nový Jičín, daří získávat dotace z Národní sportovní agentury na provoz a údržbu těchto zařízení. „Zároveň se snažíme zkvalitňovat a modernizovat prostředí obou sportovišť. V posledních letech proběhla například oprava sprch bazénu, rekonstrukce sportovní haly či rekonstrukce střechy zimního stadionu včetně světel, audiovizuální techniky a vzduchotechniky, ale i další, pro veřejnost méně viditelné práce, které mají za cíl snížení energetické náročnosti, odstranění havárií a poruch či obnovu prostor a technologií,“ doplnil Václav Dobrozemský.