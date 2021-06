/SERIÁL/ Pojďte s námi na procházku po vesnicích, vesničkách i městech Novojičínska. Seznámíme vás s tím, jak se žije nejen v odlehlých obcích směrem k Beskydům, ale i na dalších místech okresu. Představíme také osobnosti místního společenského života či zajímavosti. Dnes jsou na řadě Heřmanice u Oder.

V Heřmanicích u Oder jsou pěkná a zajímavá místa. Jedním z nich je Goethův kámen ve Vésce. | Foto: Deník/Ivan Pavelek

Co se týče počtu obyvatel, jde o druhou nejmenší obec na Novojičínsku. Nejprve mířím do Vésky, což je místní část Heřmanic u Oder. Jedu od Vlkovic, na začátku obce odstavuji auto a kráčím do kopce. Po chvíli zahýbám doleva, kde to vypadá na chatařskou oblast, vracím se a vydávám se do další odbočky nalevo. Chaty mám po levé ruce.