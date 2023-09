Obec Sedlnice byla donedávna známá nejen konáním netradičních akcí, ale také kvůli společnosti Gurmán Sedlnice, kterou hojně navštěvovali milovníci dobrého masa i jídla v širokém okolí. Nyní firma skončila. Za viníky označuje ceny energií a situaci na trhu.

Výrobce masa a lahůdek Gurmán Sedlnice s. r. o. - 25. září 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

Příští rok mohli slavit zaměstnanci a vedení sedlnické firmy 30 let činnosti. Neoslaví. Dne 15. září odpoledne se na facebookovém profilu společnosti objevil tento vzkaz: „Vážení zákazníci, s lítostí Vám musíme oznámit, že firma Gurmán Sedlnice s. r. o. končí. Výroba masa a uzenin je energeticky nákladná. Bohužel, ceny energií a to, že se kupní síla přesunula do Polska, nás donutilo ukončit činnost. Všechny nás to mrzí, protože jsme tu práci měli rádi a dělali ji pro vás. Děkujeme za dlouholetou přízeň a přejeme hodně štěstí a zdraví v těchto nelehkých dnech.“

Nové stavby na Novojičínsku? Jedna zásadní v Kopřivnici, školka a haly na sport

Přineslo to na sociální síti řadu reakcí. Jejich pisatelé většinou vyjadřují smutek nad koncem firmy, kterou rádi navštěvovali. „Můj zamilovaný obchod. Řeznictví, uzenářství, porážka, vývařovna… ranní polévky, skvělé každodenní menu. Za slušnou cenu hromada muziky. Lepší dršťková se nenajde. Bohužel,“ uvádí mimo jiné jeden z nich. „Tak to mě mrzí, moc ráda jsem k vám jezdila,“ stojí v jiném vzkazu. „Veliká škoda super výrobky,“ přidává další.

Zasekaná Kopřivnice? Řidiče tady čekají další komplikace, tentokrát u autobusáku

Velice dobře hodnotí spolupráci s firmou Gurmán Sedlnice Josef Odstrčil, donedávna vedoucí Kulturního a informačního centra Sedlnice. „Oni byli takový nepsaný garant zdejší kultury. Majitel Vilém Skalický byl členem našeho Sněženkového království jako řezník. Velice dobře spolupracoval s obcí, když jsme něco potřebovali, byl dodavatelem buřtů a dalších výrobků. Byl také jedním z hlavních dodavatelů na Bůčekfest - náš festival nezdravého životního stylu. Je to velká škoda,“ říká pro Deník Josef Odstrčil.

Majiteli a jednateli společnosti Gurmán Sedlnice Vilému Skalickému jsme se z redakce Deníku pokoušeli dovolat, ale na jeho telefonním čísle se ozýval vzkaz, že přístroj je nedostupný nebo vypnutý.

Ze stále přístupných webových stránek je možné zjistit, že Gurmán Sedlnice je nástupnickou organizací jatek a masné výroby AGPK a. s., která byla založena v roce 1994 za účelem finalizace vlastní živočišné výroby. Od založení prošla společnost modernizací výrobny, a od roku 2011 se pod novým vedením přejmenovala na Gurmán Sedlnice.

Vážná nehoda na železnici. Vlak na Novojičínsku srazil muže

„Jsme firma zabývající se porážkou, výrobou uzenin, distribucí a prodejem masa a masných výrobků. Našim záměrem je produkovat kvalitní maso a vyrábět tradiční výrobky s puncem té nejvyšší kvality. V současné době využíváme malokapacitní jatka s hovězí a vepřovou porážkou. Naší bourací a výrobní linkou měsíčně projde 80 tun produkce. Od roku 2014 jsme držiteli certifikátu „Porážka pro ekologické zemědělce," stojí stále ještě na stránkách firmy.

Ta kromě prodejny masa a masných a dalších výrobků provozovala také jídelnu. Lidé se tam zastavovali na vepřové srdce na slanině, plíčka na smetaně, smažené býčí žlázy, řízky, vepřové výpečky či guláše, ale také na oblíbené polévky - dršťkovou, gulášovou nebo zabijačkovou.