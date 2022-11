"Oproti jiným rybníkům výlov Bezruče trvá tři dny. On by se dal slovit i rychleji, ale minimálně dva dny by nám stejně zabral. Vypouštíme ho skoro měsíc, u napouštění je to podobné. A tím, že je největší, tak je tady taky nejvíce ryb," řekl Stehlík.

OBRAZEM: Na otevření obchodního centra Javor v Novém Jičíně přišly stovky lidí

Společnost Chov ryb Jistebník vyloví ročně zhruba 140 až 150 tun ryb. Jednatel doufá, že tomu tak bude i letos. Největší očekávání má podnik od rybníků Bezruč a Podhorník, jehož výlov je naplánovaný na příští týden. Výlov, který sledují stovky lidí a přijíždějí se na něj podívat i školní výpravy, začal brzy ráno takzvanou sháňkou. "Potom se zvedá podložní síť. Po zvednutí se podložní síť zjádří, a jakmile je zjádřená, začíná samotný výlov, vybírání ryb ze sítě," popsal Stehlík. Jádřením se rozumí zhuštění, čili hromadění ryb ve zvednuté síti, aby se lépe nakládaly.

Kvůli kyslíku jdou nejprve candáti

"Nejprve jdou candáti, kteří jsou náchylní na kyslík, a pak ostatní ryby. V kádišti, tak se nazývá prostor, kde jsou kádě, chlapi ryby brakují, třídí podle toho, jak je pak chceme ukládat na sádky. Všechno, co se tady vyloví, jde vesměs na sádky nebo do komorových rybníků, které slouží jako takové překladiště přes zimu," popsal Stehlík.

Vylovené ryby jdou pak do prodeje. Lidé si je mohou o víkendu koupit i během výlovu přímo na hrázi rybníka. "Na Bezruči bude v prodeji určitě kapr, tolstolobik, candát, lín a amur, možná i štika nebo sumec. Těch máme ale vysazených málo, takže bude záležet, kolik jich slovíme. Amur se sem nasadí jenom z výlovů, které už proběhly na podzim, vyloženě jenom proto, aby se tady slovil a mohl prodávat na stánku, protože jinak ho tady chovat nemůžeme," řekl jednatel.

Zážitek pro novojičínské žáky, vojáci je seznamovali s obranou státu i sebe sama

K vidění by u Bezruče měli být i dva trofejní sumci. "Jeden by měl mít něco mezi 160 a 170 centimetry a druhý ke dvěma metrům. Pravděpodobně je sem na jaře vypustíme znova, pokud se neobjeví nějaký zájemce, který by je chtěl do svého rybníčku nebo revíru," řekl Stehlík.

Ceny ryb letos

Ceny ryb jsou kvůli růstu nákladů oproti loňsku o deset procent vyšší. Za kilogram kapra dají letos lidé 105 korun, před rokem to bylo 95 korun. Kilogram tolstolobika přijde na 50 korun, kilogram amura na 110, kilogram lína na 160 a kilogram candáta na 400 korun. Pokud budou v prodeji i štiky či sumci, kilogram štiky bude stát 270 a kilogram sumce 220 korun.

"Dnes je ještě poměrně hodně vody. V průběhu výlovu se rybník stále vypouští a vodní plocha pro ryby se zmenšuje, ryby sjíždějí víc a víc do loviště. Ale z důvodu vysokých teplot jsme museli rybník nechat na větší vodě," řekl Stehlík.

Pamětní deska generála Hlaďa v Novém Jičíně je opět tam, kde se narodil

Pokud už v neděli nezůstane v síti moc ryb a podaří se je vylovit brzy, udělají rybáři ještě takzvané dolovování. "To už se odčerpává voda z loviště a vybírají se poslední zbytky, ať vylovíme úplně vše. Samozřejmě ale může být více ryb a nestihneme to. To se pak dolovování dodělává v pondělí," řekl Stehlík.

Přes zimu zůstane rybník Bezruč vypuštěný. Voda zůstane jen v dírách, kterým se říká lachy. Pokud větší lacha zamrzne, dá se na ní i bruslit. "V průběhu února - března se rybník začíná napouštět. V půlce března začínáme výlovy a potom už se sem vysazuje násadová ryba, která pak v průběhu roku vyroste do velikosti tržního kapra," řekl Stehlík.