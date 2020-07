Má doma někdo nadbytečné pokojové rostliny? Přemnožily se někomu kytky? Tyto dotazy pokládá pěstitelům rostlin Knihovna Josefa von Eichendorffa Sedlnice, která od 1. července spustila Květinovou směnárnu.

Ilustrační foto. | Foto: archiv Tomáše Svobody

Každý, kdo přispěje nějakou květinou, může si za to odnést jinou, ostatní si mohou květinu, která se jim zalíbí, zakoupit. V Květinové směnárně přijímají pouze zdravé květiny. Akce potrvá až do konce srpna, otevřeno je v provozní době KIC Sněženka Sedlnice, kde knihovna sídlí. Na 15. července je již připraven doprovodný program - v době od 10 do 14 hodin se bude konat výroba papírových květin.