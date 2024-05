„Stavba o délce mezi šedesáti až sedmdesáti kilometry začne v Prosenicích u Přerova a končit bude ve stanici Ostrava-Svinov. Jedná se o kompletné novou výstavbu vysokorychlostní trati, po které by měly jezdit jen osobní vlaky, a to rychlostí až 320 kilometrů v hodině,“ připomněl Marek Pinkava, náměstek ředitele Správy železnic.

Obce podle podávat své námitky v rámci vyhodnocování vlivu stavby na životní prostředí – takzvaného procesu EIA. Ty se dostanou do stanoviska vydaného ministerstvem životního prostředí a budou závazné pro projektanty i pro stavaře.

Jistebnická starostka Šárka Storzerová uvedla, že jednání o VRT pořádal Spolek pro přijatelný život kolem dálnic v MSK. „A musím říci, že předtím, než jsme se stali jeho členy, tak veškerá jednání týkající se vysokorychlostní trati byly na bodu nula, nikdo se mnou nechtěl bavit. Protože jsem pro nikoho v podstatě nebyla partner,“ konstatovala.

Jistebník má v souvislosti s VRT Moravská Brána připomínky týkající se hlukových limitů a narušení krajinného rázu v obci. „Navíc, kousek od budovy nádraží je bytový dům, kde žijí lidé. Vzhledem k tomu, že se koleje budou posouvat blízko k němu, tak je zde navržena protihluková stěna, která by měla být do výše čtyř metrů. To ale není přípustné z hlediska hygienických limitů, aby ti lidé v těch bytech dále žili,“ zmínila starostka.

V případě této bytovky, jak uvedla, se uvažuje o jejím odkupu od soukromého vlastníka a následném zbourání – a samozřejmě vystěhování a odchodu nájemníků.

Zmizet by v Jistebníku měl i dnešní železniční přejezd, místo něj je naplánován nadjezd nad VRT, jenž by začínal už u zatáčky vedle zdejšího statku. Také pěší by měli dostat svou lávku nad kolejemi. „Nový koridor bude oplocen, aby se zamezilo vstupu lidí i zvířat," upřesnila starostka obce.

Spolek pro přijatelný život kolem dálnic v MSK si nechal vytvořit oponentní komentář k projektu vysokorychlostní trati. „Obrátili jsme se na specialistku v oboru, protože v kapacitních, odborných ani finančních možnostech obcí prostě nebylo prostudovat v krátkém čase dokumentaci EIA a vypracovat k ní připomínky,“ sdělil jeho předseda Jaroslav Varga, jenž je zároveň starostou v Klimkovicích.

Neděle 2. června je zřejmě poslední termín, kdy lze poslat připomínky, aby se zabránilo možným negativním dopadům stavby či následného provozu na život kolem železnice. „Naším cílem není stavbu komplikovat nebo jí bránit. I my se těšíme, že se zlepší dopravní dostupnost našich měst a obcí. Ale chceme mít jistotu, že investor udělá vše proto, aby negativní vlivy na životy obyvatel, ráz krajiny a stav životního prostředí omezil na možné minimum,“ vzkázal Varga.