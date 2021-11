Ve vstupní místnosti návštěvníka výstavy upoutají různé namalované hodiny na třech nástěnkách. Alena Korčeková, organizátorka výstavy, uvedla, že jde o ukázku toho, jak si hodiny představují děti ve škole.

„Když jsem byla ve škole, řekla jsme dětem, aby nakreslily nějaké hodiny, aby se nenudily. Třeba děti ve druhé třídě ještě ani neumí hodiny poznávat, tak se s nimi aspoň takto seznámily,“ poznamenala Alena Korčeková.

Výstava bude otevřená každý čtvrtek od 16 do 18 hodin až do Vánoc. Autorka ji nazvala Čas se zastavil – I.

V plánu má totiž ještě volné pokračování, které se týká „zastavení času“.

Při úvodních slovech přešla k vitríně, kde jsou k vidění různé „cibule“, jak se kdysi říkalo kapesním hodinkám. „Ta sbírka ve vitríně připomíná dobu, kdy pantátové mívali krásné hodinky, které nosili na pupku. Měli je uvázané na vestě, aby mohli čas kdykoliv kontrolovat. Bylo to takové krásné gesto, kdy si to pantáta otevřel a podíval se na hodinky – to už dneska málokdo zná. Děti už to určitě neznají, protože tátové už takové hodinky nemají,“ podotkla Alena Korčeková.

Další vitrína obsahuje další poklady – velmi staré kalendáře, nejstarší z nich nese datum 1901, další jsou z dvacátých a třicátých let minulého století.

Zajímavá výstava pokračuje v druhé místnosti, kde jsou hned z kraje kalendáře ze 40. a 50. let., v protějším koutě leží na poličce krásně zdobený Kalendář historický národa českého z roku 1940. Na závěsných stojanech jsou kalendáře z různých let s různými tématy – malíři, hory, zvířata, vaření i erotika. Na jednom stojanu jsou také látkové kalendáře, vzácná je také série lunárních kalendářů Krásná paní.

Uprostřed druhé místnosti je stůl, na něm jsou lístky, na které každý může napsat, kdy se pro něj zastavil čas a poté lístek zavěsí na skelet stromu uprostřed místnosti.

Výstava vznikla spíše náhodou. Alena Korčeková pro Deník uvedla, že kvůli rekonstrukci vytápění musela vystěhovat pokoje a zjistila, že má hodně věcí, mezi jiným i sbírku kalendářů. „Říkala jsem si: No to je čas. Čas se zastavil. A tak to dopadlo. Starám se tady o tu výstavní síň, tak mě napadlo, že bych ty kalendáře mohla vystavit. Zmínila jsme se před dalšími známými a tak se to nasbíralo, to byl základ,“ vzpomínala Alena Korčeková.

Výstava bude otevřená každý čtvrtek od 16 do 18 hodin až do Vánoc. Autorka ji nazvala Čas se zastavil – I. V plánu má totiž ještě volné pokračování, které se týká „zastavení času“.

„Jsem domluvená s panem Horou, jehož otec kdysi fotil starý Frenštát, že mi fotografie zapůjčí. Takže to bude druhá část asi od ledna na další dva měsíce,“ uzavřela Alena Korčeková.